Jose Mourinho'nun yeni yıldızı Trabzonspor'dan: Transferde 20 milyon Euro kritiği!

Jose Mourinho, Trabzonsporlu Arseniy Batagov'un transfer edilmesini istedi. Halihazırda Benfica ile Trabzonspor arasında ilk temasların başladığı günlerde, Arseniy Batagov için 20 milyon Euro kritiği öne çıktı.

JOSE MOURINHO'NUN TRABZONSPOR'DAN 20 MİLYON EUROLUK SÜRPRİZ TRANSFERİ

Fenerbahçe sonrasında hızlıca Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, sık sık kadrodan memnun olmadığını söylemiş ve birkaç takviye gerektiğini ifade etmişti. An itibarıyla ise Benfica'daki ilk transfer dönemine giren Jose Mourinho, kırmızı beyazlı yönetime rapor sundu ve Trabzonsporlu Arseniy Batagov'un da olduğu hamleler istedi! Gelişmelerden hareketle Trabzonspor ile temaslarda bulunan Benfica; pazarlıkları 10 milyon Eurodan başlatırken, Karadeniz ekibi ise 20 milyon Euroluk ayrılık bileti kesti.

JOSE MOURINHO'NUN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ ARSENIY BATAGOV YÜKSELİŞTEYDİ

Trabzonspor'un 2024 yazında 1.83 milyon Euro bedelle Zorya Luhansk'tan transfer ettiği 23 yaşındaki Arseniy Batagov, bordo mavili formayla özel performanslar göstermiş ve Victor Osimhen gibi isimlere karşı doğru hamleler yapmasıyla da ayrıca övgüler almıştı.

ARSENIY BATAGOV VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor ile toplamda 41 maça çıkan Arseniy Batagov, 2 gol ile 3 asistlik katkı sağlamış ve savunmanın seviyesini önemli ölçüde artırmıştı.