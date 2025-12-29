Erden Timur'a tutuklama talebi: Galatasaray'ın eski yöneticisinin sorgusu sona erdi!

Dursun Özbek döneminde başkan vekili olarak görev alan Erden Timur'un savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Bahis soruşturmasının derinleştiği günlerde, Erden Timur 'tutuklama' istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ERDEN TİMUR'UN DA DAHİL OLDUĞU 22 İSME TUTUKLAMA KARARI

29 kişilik sorgulamada 4 kişi serbest bırakılırken, 3 kişi ise adli kontrol tedbiriyle sevk edildi ve kalan 22 kişi için de tutuklama istemiyle sevk gerçekleştirildi. Savcılık, Erden Timur'un dosyasının 'bahis soruşturması' kapsamında ayrıldığını ve terörizmin finansman ve aklama bürosuna aktarıldığını açıkladı:

"Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte iken emniyet müdürlüğünden alınan ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesi ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna binaen görülen lüzüm üzerine mevcut dosyadan tefrik edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosuna aktarılmıştır."