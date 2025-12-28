Galatasaray'da Erden Timur etkisi: Eğer ceza alırsa Dursun Özbek'ten kritik hamle!

Galatasaray'da Erden Timur'un bahis soruşturması ve başkan Dursun Özbek'in kritik kararı gözetiliyor. Zira Erden Timur'un ceza alması gibi bir durum yaşanırsa, Dursun Özbek de Galatasaray başkanlığıyla ilgili farklı bir tasarrufta bulunmayı tasarlıyor.

GALATASARAY'DA ERDEN TİMUR'UN BAHİS SORUŞTURMASI VE DURSUN ÖZBEK'İN BAŞKANLIK HAMLESİ

Galatasaray'da Dursun Özbek döneminde görev alan Erden Timur, başkan vekili olarak kulüp adına önemli çalışmalar yapmış ve mali anlamda sarı kırmızılılara seviye atlatmıştı! An itibarıyla gelinen noktadaysa Erden Timur; bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, Dursun Özbek de farklı bir sürecin parçası olmuş oldu. Zira Galatasaray'ın bugünkü temelini Erden Timur ile birlikte atan başkan; geçmiş dönemde önemli kararlar veren Erden Timur'un suçlu bulunması halinde, görevine devam edip etmeme kararını gözetiyor.

GALATASARAY'DA DURSUN ÖZBEK'TEN İSTİFA

Galatasaray'ın mali yapılanmasının temelini atan Erden Timur'un suçlu çıkması halinde, başkan Dursun Özbek de tüm başarılara rağmen istifa kararını almayı gündeminde tutuyor! Zira sarı kırmızılı camiada, daha şimdiden kulis diyalogları başladı ve Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum ciddi anlamda sorgulandı.

BAŞSAVCILIK GÖZALTI KARARINI AÇIKLAMIŞ VE SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı sürecine dair yaptığı açıklamada, "Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (Kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiştir." bilgilerini paylaşmıştı.