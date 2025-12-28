Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray, Chelsea, PSG ve Al Nassr masada: Transferde büyük pazarlık!

Galatasaray'dan dev bir transfer hamlesi geldi. AS'ın haberine göre Galatasaray; Chelsea, PSG ve Al Nassr ile birlikte Antonio Rüdiger'e talip oldu.

Galatasaray, Chelsea, PSG ve Al Nassr masada: Transferde büyük pazarlık!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 21:02

Galatasaray'da Real Madridli Antonio Rüdiger için nabız yoklanıyor. Sezonun geri kalanı için kadro kalitesini artırmak isteyen Galatasaray; Chelsea, PSG ve Al Nassr ile birlikte Antonio Rüdiger'e talip oldu.

Galatasaray, Chelsea, PSG ve Al Nassr masada: Transferde büyük pazarlık!

GALATASARAY TRANSFERDE BÜYÜK OYNUYOR

Real Madrid'de gözden çıkarılan Antonio Rüdiger'i takıma katmak isteyen Galatasaray, sözleşmesinin son aylarında olan 32 yaşındaki oyuncu için kritik bir süreç yürütüyor! Halihazırda dünya çapında birkaç takımla aynı anda Antonio Rüdiger'i takip eden Galatasaray, Alman yıldızla anlaşması halinde Real Madrid ile de görüşecek ve sürpriz transferi Ocak ayı itibarıyla bitirmeye çalışacak.

Galatasaray, Chelsea, PSG ve Al Nassr masada: Transferde büyük pazarlık!

GALATASARAY, CHELSEA, PSG VE AL NASSR MASADA

Antonio Rüdiger'in sözleşmesinin sonuna yaklaşmasına rağmen hala Real Madrid'den teklif almadığı günlerde; Galatasaray, Chelsea, PSG ve Al Nassr, deneyimli stoper için devreye girdi! An itibarıyla birkaç takımın transfer listesinde olan Antonio Rüdiger'in, Real Madrid sonrası için düzenli oynayabileceği bir tercihte bulunması ve 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan Almanya'nın kadrosunda yer almayı hedeflemesi bekleniyor.

Galatasaray, Chelsea, PSG ve Al Nassr masada: Transferde büyük pazarlık!

GALATASARAY'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ ANTONIO RUDIGER VE REAL MADRID PERFORMANSI

Sakatlık sonrasında Real Madrid'de ikinci plana itilen Antonio Rüdiger, bu sezon İspanyol deviyle 12 maça çıkmış ve 954 dakika sahada kalmıştı.

Galatasaray, Chelsea, PSG ve Al Nassr masada: Transferde büyük pazarlık!

Sıkça Sorulan Sorular

REAL MADRID ANTONIO RUDIGER'E BONSERVİS ÖDEMİŞ MİYDİ?
Kral'ın Takımı; Chelsea ile kontratı sona eren yıldız savunmacıyı, bedelsiz olarak takıma katmıştı.
