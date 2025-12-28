Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Marco Asensio transferi: Atletico Madrid istiyordu!

Fenerbahçeli Marco Asensio için transfer kritiği devam ediyor. İspanyol basınından AS'ın iddiasına göre Fenerbahçe, Marco Asensio için nihai kararını verdi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio transferi: Atletico Madrid istiyordu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 20:42

Fenerbahçeli Marco Asensio'ya Atletico Madrid'in talip olduğu günlerde, sarı lacivertlilerden net bir tavır geldi. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Marco Asensio'nun takımdan ayrılmayacağını belirtti.

Fenerbahçe'de Marco Asensio transferi: Atletico Madrid istiyordu!

FENERBAHÇE'DE MARCO ASENSIO TRANSFERİNE VETO

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve performansından çok memnun kaldığı Marco Asensio, şu an için kariyerine Türkiye'de devam edecek! Zira Domenico Tedesco, yönetime sunduğu raporda Asensio’nun kadrodan ayrılmaması gerektiğini özellikle vurguladı. Süreçten hareketle de Fenerbahçe, Marco Asensio için gelecek her türlü teklife kapıyı kapattı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio transferi: Atletico Madrid istiyordu!

FENERBAHÇE'DE MARCO ASENSIO ETKİSİ

Marco Asensio bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 resmi maçta; 9 gol attı ve 5 de asist yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık kararı: Geri sayım başladı!
Souffian El Karouani'den Fenerbahçe kararı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE MARCO ASENSIO TRANSFERİ İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Fenerbahçe, İspanyol yıldızı 7.5 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.
#Spor
#Spor
