Fenerbahçe'de Marco Asensio transferi: Atletico Madrid istiyordu!

Fenerbahçeli Marco Asensio'ya Atletico Madrid'in talip olduğu günlerde, sarı lacivertlilerden net bir tavır geldi. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, Marco Asensio'nun takımdan ayrılmayacağını belirtti.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve performansından çok memnun kaldığı Marco Asensio, şu an için kariyerine Türkiye'de devam edecek! Zira Domenico Tedesco, yönetime sunduğu raporda Asensio’nun kadrodan ayrılmaması gerektiğini özellikle vurguladı. Süreçten hareketle de Fenerbahçe, Marco Asensio için gelecek her türlü teklife kapıyı kapattı.
Marco Asensio bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 resmi maçta; 9 gol attı ve 5 de asist yaptı.