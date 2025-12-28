Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık kararı: Geri sayım başladı!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın soruşturma süreciyle ilgili kritik bir dönemden geçiliyor. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, hafta içi toplanacak ve başkan Sadettin Saran'ın kararı netleşecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık kararı: Geri sayım başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 18:28

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık kararı için geri sayım başladı. Halihazırdaki soruşturma kapsamında görevini devretme ihtimali de bulunan Sadettin Saran, büyük final için hafta içi yapılacak toplantıyı bekliyor.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık kararı: Geri sayım başladı!

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'IN BAŞKANLIK KARARI

Fenerbahçe'deki görevine dair son sözünü söylemeyen başkan Sadettin Saran, hafta içi yönetim kuruluyla bir araya gelecek ve büyük finale son noktayı koyacak! Süreçten hareketle Sadettin Saran'ın, Fenerbahçe başkanlığına dair sürpriz bir karar alabileceği de iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık kararı: Geri sayım başladı!

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'IN BAŞKANLIĞI DÜŞEBİLİR!

Sadettin Saran'ın soruşturma kapsamında uyuşturucu testinin pozitif çıkması, başkanlıktan mecburen ayrılması anlamına gelecek! Zira Fenerbahçe tüzüğü gereği, hukuken kullanımın ispatlanması durumunda yaptırım uygulanacak ve kulüp tekrar sandığa gidecek.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık kararı: Geri sayım başladı!

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN KRİTİĞİ

Sezon başında seçimi kazanarak göreve gelen ve kulüpteki atmosferi de olumlu anlamda değiştiren başkan Sadettin Saran konusunda; dünyası ikiye bölünmüş ve bir kısmı 'görevinden ayrılmalı' derken, diğer taraf ise 'başkanlığa devam etmeli' fikrini öne çıkarmıştı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık kararı: Geri sayım başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

SADETTİN SARAN NE ZAMAN BAŞKAN OLMUŞTU?
Ali Koç karşısında sandıktan zaferle ayrılan Sadettin Saran, 21 Eylül 2025'te göreve başlamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de sol bek transferi: Görüşmeler resmen başladı!
Beşiktaş Borussia Dortmund ile transfer masasına oturdu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.