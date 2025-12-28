Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık kararı: Geri sayım başladı!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık kararı için geri sayım başladı. Halihazırdaki soruşturma kapsamında görevini devretme ihtimali de bulunan Sadettin Saran, büyük final için hafta içi yapılacak toplantıyı bekliyor.

Fenerbahçe'deki görevine dair son sözünü söylemeyen başkan Sadettin Saran, hafta içi yönetim kuruluyla bir araya gelecek ve büyük finale son noktayı koyacak! Süreçten hareketle Sadettin Saran'ın, Fenerbahçe başkanlığına dair sürpriz bir karar alabileceği de iddia ediliyor.

Sadettin Saran'ın soruşturma kapsamında uyuşturucu testinin pozitif çıkması, başkanlıktan mecburen ayrılması anlamına gelecek! Zira Fenerbahçe tüzüğü gereği, hukuken kullanımın ispatlanması durumunda yaptırım uygulanacak ve kulüp tekrar sandığa gidecek.

Sezon başında seçimi kazanarak göreve gelen ve kulüpteki atmosferi de olumlu anlamda değiştiren başkan Sadettin Saran konusunda; spor dünyası ikiye bölünmüş ve bir kısmı 'görevinden ayrılmalı' derken, diğer taraf ise 'başkanlığa devam etmeli' fikrini öne çıkarmıştı.