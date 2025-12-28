Beşiktaş Borussia Dortmund ile transfer masasına oturdu!

Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi adım adım mutlu sona doğru gidiyor. Esasen ise Kartal, milli yıldız için kulübüyle de görüşmeler gerçekleştiriyor.

BEŞİKTAŞ'TA SALİH ÖZCAN TRANSFERİ

Birkaç aya sözleşmesi bitecek olan Salih Özcan için nabız yoklayan Beşiktaş, Borussia Dortmund ile makul bir bedel karşılığında anlaşması halinde ise deneyimli oyuncuyla Ocak ayında sözleşme imzalayacak. İlave olarak da Sergen Yalçın, orta saha için en az 1 takviye istiyordu.

SALİH ÖZCAN'IN PERFORMANSI

Beşiktaş'ta oynamaya olumlu yaklaşan Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund ile sadece 21 dakika sahada kalmıştı.