Duvan Zapata için Torino'dan Beşiktaş açıklaması!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, Duvan Zapata konusu da gündeme geldi. Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre Torino Başkanı Urbano Cairo, konuyla ilgili açık kapı bıraktı.
Transfer sürecinden habersiz olduğunu söyleyen Urbano Cairo, "Zapata-Beşiktaş mı? Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum, benim için tamamen yeni bir konu." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Torino forması ile 12 maça çıkan 34 yaşındaki hücumcu, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.