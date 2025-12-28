Duvan Zapata için Torino'dan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, Duvan Zapata konusu da gündeme geldi. Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre Torino Başkanı Urbano Cairo, konuyla ilgili açık kapı bıraktı.

DUVAN ZAPATA VE BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Transfer sürecinden habersiz olduğunu söyleyen Urbano Cairo, "Zapata-Beşiktaş mı? Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum, benim için tamamen yeni bir konu." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İLE ANILAN DUVAN ZAPATA'NIN PERFORMANSI

Bu sezon Torino forması ile 12 maça çıkan 34 yaşındaki hücumcu, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.