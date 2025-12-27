Fenerbahçe'de sol bek transferi: Görüşmeler resmen başladı!

Fenerbahçe'de Souffian El Karouani transferi için geri sayıma geçildi. Utrecht'teki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Souffian El Karouani'nin, birkaç aya sözleşmesi de bitiyordu.

FENERBAHÇE'DE SOUFFIAN EL KAROUANI TRANSFERİ

Fenerbahçe yönetimi, 2026 Haziran'ı itibarıyla bonservisini eline alacak olan Faslı sol bek için resmen devreye girdi. Halihazırda sarı lacivertlilerin Souffian El Karouani'ye sözleşme sunduğu günlerde, Avrupa'dan birçok takım da yetenekli savunmacı için temaslarda bulunmuştu! Ayrıca da Fenerbahçe'nin; Souffian El Karouani ile anlaşması halinde, Utrecht ile de görüşmesi ve makul bir miktar ile transfer tarihini 2026'nın Ocak ayına çekmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ HAMLESİ SOUFFIAN EL KAROUANI VE PERFORMANSI

Ofansif yönüyle Hollanda futboluna damga vuran Souffian El Karouani, bu sezon Utrecht ile 29 maça çıkmış ve 3 gol ile 15 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı. Son olarak da menajeri aracılığıyla pazarlıkları gözeten yetenekli sol bek, kontratının sona ermesiyle birlikte Hollanda'dan ayrılmaya sıcak baktığını belirtmişti.