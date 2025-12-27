Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ayrılığı!

Kategoriler
Fenerbahçeli Oğuz Aydın, Trabzonspor yolunda. An itibarıyla bordo mavililer, Fenerbahçe'de ikinci planda kalan Oğuz Aydın için resmen devreye girdi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 25 yaşındaki sol kanat için bizzat Sadettin Saran'a ulaştı ve kiralık bir anlaşma için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Esasen ise Fenerbahçe'nin; 2028 yazına kadar kontratı bulunan Oğuz Aydın'ı, satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiralaması bekleniyor.
Fenerbahçe ile bu sezon 24 maça çıkan ve 863 dakika sahada kalan Oğuz Aydın, 2 asistlik katkı sağlamıştı.