Fenerbahçe yeni kalecisini Süper Lig'de buldu!

Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat'ın yerini, Mert Günok ile doldurmaya hazırlanıyor. Halihazırda Beşiktaş'ın Mert Günok için ayrılık kararı aldığı dönemde, Fenerbahçe de İrfan Can Eğribayat'ı 'gönderilecekler' listesine eklemiş ve yeni bir takviye için araştırmalara başlamıştı.
Fenerbahçe sürpriz bir transfer hamlesiyle eski kalecisini yeniden gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin, Mert Günok ile en az 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a gelmesiyle birlikte ikinci planda kalan Mert Günok'a, Necip Uysal ile birlikte yeni bir takım bulmaları söylenmişti.