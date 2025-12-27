Galatasaray'da Okan Buruk'un zorlu sınavı: Mauro Icardi'den bambaşka hesap!

Galatasaray'da Okan Buruk için tezat bir süreç ortaya çıktı. Esasen ise Mauro Icardi'nin sakatlandığı dönemde; Victor Osimhen dümene geçerken, Arjantinli golcünün yeniden form kazanmasıyla Okan Buruk nezdinde tüm hesaplar değişti.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'UN MAURO ICARDI VE VICTOR OSIMHEN SINAVI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, an itibarıyla kritik bir tercih yapmak zorunda kalacak. Zira sakatlık sonrasında yeniden form yakalamaya başlayan Mauro Icardi, artık yedek oturmak istemiyor ve kulislerdeki iddialara göre de Victor Osimhen'e rağmen sahada olmayı hedefliyor! Süreçten hareketle Okan Buruk'un nasıl bir yönetim performansı gösterileceği merak edilen günlerde, Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmesiyle birlikte Galatasaray'da tüm hesaplar değişecek.

VICTOR OSIMHEN TRANSFER EDİLDİĞİNDE OKAN BURUK BU SINAVI ERTELEMİŞTİ

Galatasaray'ın Victor Osimhen'i kiralamasının ardından, Mauro Icardi ciddi bir sakatlık geçirmiş ve forma doğrudan Nijeryalı golcüye kalmıştı! O dönem için ego savaşlarından kurtulan Okan Buruk, bugün itibarıyla zorlu bir sınav verecek.

GALATASARAY KÖRFEZ'DEN ÇIKAMAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Kocaelispor deplasmanında hem Victor Osimhen'i hem de Mauro Icardi'yi ilk 11'e yazmış ve çift forvetli sistemle birlikte, sarı kırmızılıların ligdeki ilk mağlubiyeti gelmişti.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI'NİN SON DURUMU

Sakatlığın ardından yeniden toparlanmaya başlayan Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray ile 23 maça çıkmış ve 980 dakikalık zaman diliminde 9 gol katkısı sağlamıştı.