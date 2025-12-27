Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Beko sahasında kazandı ve Beşiktaş Gain'i takibini sürdürdü!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Glint Manisa Basket parkeye çıktı. Ev sahibi ekip, Ege temsilcisi karşısında önemli bir galibiyet aldı ve lider Beşiktaş Gain'i takibini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko sahasında kazandı ve Beşiktaş Gain'i takibini sürdürdü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 17:45

Fenerbahçe Beko; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, Glint Manisa Basket'i 93-79 ile geçti. Bu skorla birlikte sarı lacivertliler, sezondaki 11. galibiyetini aldı ve 12'de 12 yapan lider Beşiktaş Gain'i takibe devam etti.

Fenerbahçe Beko sahasında kazandı ve Beşiktaş Gain'i takibini sürdürdü!

Salon: Ülker ve Etkinlik

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak.

Fenerbahçe Beko: Melli 6, Horton-Tucker 9, Biberovic 17, Hall 5, Birch 6, Bacot 8, Metecan Birsen 12, Mert Emre Ekşioğlu 3, Melih Mahmutoğlu 7, Boston 20, Yiğit Hamza Mestoğlu, Zagars.

Glint Manisa Basket: Stevenson 7, Smith 6, Yiğit Onan 9, Mintz 20, Johnson 10, Yağız Aksu, Karahan Tuan Efeoğlu, Zemaitis 8, Altan Çamoğlu 4, Hassan Martin 1, Pereira 14.

1. Periyot: 26-20

Devre: 43-38

3. Periyot: 66-52

Beş faulle çıkan: 38.03 Stevenson (Glint Manisa Basket).

Fenerbahçe Beko sahasında kazandı ve Beşiktaş Gain'i takibini sürdürdü!

