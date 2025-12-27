Fenerbahçe Beko sahasında kazandı ve Beşiktaş Gain'i takibini sürdürdü!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe Beko; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, Glint Manisa Basket'i 93-79 ile geçti. Bu skorla birlikte sarı lacivertliler, sezondaki 11. galibiyetini aldı ve 12'de 12 yapan lider Beşiktaş Gain'i takibe devam etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak.
Fenerbahçe Beko: Melli 6, Horton-Tucker 9, Biberovic 17, Hall 5, Birch 6, Bacot 8, Metecan Birsen 12, Mert Emre Ekşioğlu 3, Melih Mahmutoğlu 7, Boston 20, Yiğit Hamza Mestoğlu, Zagars.
Glint Manisa Basket: Stevenson 7, Smith 6, Yiğit Onan 9, Mintz 20, Johnson 10, Yağız Aksu, Karahan Tuan Efeoğlu, Zemaitis 8, Altan Çamoğlu 4, Hassan Martin 1, Pereira 14.
1. Periyot: 26-20
Devre: 43-38
3. Periyot: 66-52
Beş faulle çıkan: 38.03 Stevenson (Glint Manisa Basket).