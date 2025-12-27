Menü Kapat
Hakan Bilal Kutlualp Ali Koç'u eleştirdi: Fenerbahçe'nin seçim kritiğine net cevap!

Fenerbahçe'nin son seçim sürecini başlatan ve ilk etapta başkanlığa aday da olan Hakan Bilal Kutlualp, gündeme dair net bir mesaj verdi. Halihazırda Sadettin Saran'ın seçime gitme ihtimalinin kritiğini yapan Hakan Bilal Kutlualp, transfer döneminde zaman kaybetmenin mantığını da sorguladı.

Hakan Bilal Kutlualp Ali Koç'u eleştirdi: Fenerbahçe'nin seçim kritiğine net cevap!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın soruşturması devam ederken; Yağız Sabuncuoğlu da Ali Koç'un kulübe yaptığı ziyareti gündeme taşımış ve eski başkanın, Sadettin Saran'a, "Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güvenoyu al, aday ol, ben aday olmayacağım, takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor." dediğini ifade etmişti. Ardından ise Fenerbahçe bu tarz bir konuşmanın olmadığını açıklayan bir bilgilendirme yaparken, şimdi de Hakan Bilal Kutlualp konuya dair düşüncelerini paylaştı ve Ali Koç'u eleştirdi.

Hakan Bilal Kutlualp Ali Koç'u eleştirdi: Fenerbahçe'nin seçim kritiğine net cevap!

FENERBAHÇE'DE HAKAN BİLAL KUTLUALP'TEN ALİ KOÇ'A NET MESAJ

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgi üzerinden gündemi yorumlayan Hakan Bilal Kutlualp, "Üç ay önce seçilmiş yönetim Güven oyuna gitsinmiş başka aday çıkmazmış tekrar seçilirmiş, seçime ne gerek var Seçilmiş Başkan Başkandır devam etsin niye Fenerbahçe tam da transfer penceresi açılırken bu işlerle zaman kaybetsin. Hiç rasyonel bir öneri gibi gelmedi bana, bizim bilmediğimiz fakat bu öneri sahiplerinin bildiği başka bir şey yoksa tabi.." yorumunu yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN SON SANDIK SÜRECİ NASILDI?
Hakan Bilal Kutlualp'in başlattığı erken seçim girişimi, Sadettin Saran'ın zaferiyle sonuçlanmıştı.
