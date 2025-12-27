Hakan Bilal Kutlualp Ali Koç'u eleştirdi: Fenerbahçe'nin seçim kritiğine net cevap!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın soruşturması devam ederken; Yağız Sabuncuoğlu da Ali Koç'un kulübe yaptığı ziyareti gündeme taşımış ve eski başkanın, Sadettin Saran'a, "Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güvenoyu al, aday ol, ben aday olmayacağım, takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor." dediğini ifade etmişti. Ardından ise Fenerbahçe bu tarz bir konuşmanın olmadığını açıklayan bir bilgilendirme yaparken, şimdi de Hakan Bilal Kutlualp konuya dair düşüncelerini paylaştı ve Ali Koç'u eleştirdi.

FENERBAHÇE'DE HAKAN BİLAL KUTLUALP'TEN ALİ KOÇ'A NET MESAJ

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgi üzerinden gündemi yorumlayan Hakan Bilal Kutlualp, "Üç ay önce seçilmiş yönetim Güven oyuna gitsinmiş başka aday çıkmazmış tekrar seçilirmiş, seçime ne gerek var Seçilmiş Başkan Başkandır devam etsin niye Fenerbahçe tam da transfer penceresi açılırken bu işlerle zaman kaybetsin. Hiç rasyonel bir öneri gibi gelmedi bana, bizim bilmediğimiz fakat bu öneri sahiplerinin bildiği başka bir şey yoksa tabi.." yorumunu yaptı.

