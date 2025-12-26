Meysu Gıda halka arz detayları! Katılım endeksi, izahname, halka arz fiyatı ve dağıtım yöntemi...

Meysu Gıda’nın halka arzına ilişkin temel çerçeve, SPK bülteninde yayımlanan bilgilerle birlikte belli oldu. Sürece dair izahname, talep toplama tarihi ve başvuru kanallarına yönelik açıklamaların ise ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

MEYSU GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ BANKALARDA VAR?

Meysu Gıda’nın halka arz tarihi, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından kesinlik kazanacak. Mevcut durumda SPK tarafından halka arza izin verilmiş olsa da talep toplama günleri ve sürecin başlayacağı tarih henüz açıklanmış değil. Bu nedenle yatırımcılar, izahname duyurusunu bekleyerek resmi takvimi takip ediyor.

Halka arza katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumlar konusunda da şu an için net bir liste paylaşılmış değil. Halka arz konsorsiyum liderliğini Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenirken, başvuruların hangi banka ve aracı kurumlar aracılığıyla alınacağı bilgisi izahnameyle birlikte duyurulacak.

MEYSU GIDA İZAHNAME YAYINLANDI MI, HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Meysu Gıda’nın izahnamesi henüz yayımlanmış durumda değil. Şirketle ilgili tüm finansal tablolar, risk unsurları, halka arz takvimi ve başvuru detayları, onaylı izahname kamuoyuna açıklandıktan sonra yatırımcıların erişimine sunulacak.

Halka arz büyüklüğü ise açıklanan bilgiler doğrultusunda 1,3 milyar TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında toplam 175 milyon adet payın dağıtımı planlanırken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,48 seviyesinde bulunuyor.

MEYSU GIDA HALK ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU, EŞİT DAĞITIM MI ORANSAL DAĞITIM MI?

Meysu Gıda’nın katılım endeksine uygun olup olmadığı bilgisi, izahname yayımlandıktan sonra netleşecek. Mevcut aşamada bu konuda resmi bir açıklama bulunmazken, yatırımcılar izahnamedeki faaliyet ve finansal detayları esas alarak değerlendirme yapabilecek.

Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre halka arzda bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Bu yöntemde bireysel yatırımcılara eşit sayıda pay dağıtılması esas alınırken, talep miktarından bağımsız olarak dağıtım yapılması öngörülüyor.

MEYSU GIDA KİMİN, NE İŞ YAPIYOR?

Meysu Gıda’nın sermaye yapısında yüzde 5 ve üzerinde paya sahip beş ortak bulunuyor. Şirket paylarının yüzde 70’i Gülsan Gıda’ya aitken, Ali Rıza Güldüoğlu yüzde 6,3, Bekir Güldüoğlu yüzde 6, Mehmet Güldüoğlu yüzde 6 ve Orhan Güldüoğlu yüzde 7,5 oranında pay sahibi olarak yer alıyor.

Şirketin temelleri 1985 yılında kurulan Gülsan Gıda’ya dayanıyor. “Meysu” markasıyla 2000 yılından bu yana meyve suyu ve benzeri içeceklerin üretimi yapılırken, 2013 yılı sonunda gerçekleştirilen kısmi bölünme sonrasında bu faaliyetler Meysu A.Ş. çatısı altında devam ediyor. Ürünler, Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında 60’tan fazla ülkeye ihraç edilmekte.

MEYSU GIDA HALKA ARZ AMAÇLARI VE HEDEFLER

Meysu Gıda, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümünü üretim altyapısına yönelik yatırımlara ayırmayı planlıyor. Gelirin yüzde 20-30’luk kısmının İncesu OSB’de bulunan fabrikaya ilave meyve suyu konsantre hattı kurulmasına, yine yüzde 20-30’luk kısmının aynı tesiste ilave meyve suyu pulp hattı yatırımlarına ayrılması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra gelirin yüzde 20-30’luk bölümünün işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması, yüzde 10-20’sinin arazi ve çatı GES yatırımlarına yönlendirilmesi, yüzde 5-15’lik kısmının ise Kayseri OSB’de bulunan fabrikanın kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarda değerlendirilmesi planlanıyor. Halka arz kapsamında ayrıca 30 gün fiyat istikrarı uygulaması, 1 yıl boyunca ortak ve ihraççı satışı yapılmaması taahhütleri bulunuyor.