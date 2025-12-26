Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Meysu Gıda halka arz detayları! Katılım endeksi, izahname, halka arz fiyatı ve dağıtım yöntemi...

Meysu Gıda halka arz tarihleri, fiyatı, katılım endeksine uygunluk, izahname ve Meysu Gıda halka arz eşit dağıtım, oransal dağıtım yöntemi merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay vermesiyle birlikte meyve suyu üreticisi Meysu Gıda’nın halka arz süreci resmen başladı. Halka arz kapsamında şirket paylarının belirli bir bölümü yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı, dağıtılacak pay adedi, fiyat istikrarı uygulaması ve halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarına ilişkin başlıklar netleşirken, izahname ve talep toplama takvimine ilişkin detaylar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte Meysu Gıda halka arz detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Meysu Gıda halka arz detayları! Katılım endeksi, izahname, halka arz fiyatı ve dağıtım yöntemi...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 22:59
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 23:02

Meysu Gıda’nın halka arzına ilişkin temel çerçeve, SPK bülteninde yayımlanan bilgilerle birlikte belli oldu. Sürece dair izahname, talep toplama tarihi ve başvuru kanallarına yönelik açıklamaların ise ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

Meysu Gıda halka arz detayları! Katılım endeksi, izahname, halka arz fiyatı ve dağıtım yöntemi...

MEYSU GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN, HANGİ BANKALARDA VAR?

Meysu Gıda’nın halka arz tarihi, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından kesinlik kazanacak. Mevcut durumda SPK tarafından halka arza izin verilmiş olsa da talep toplama günleri ve sürecin başlayacağı tarih henüz açıklanmış değil. Bu nedenle yatırımcılar, izahname duyurusunu bekleyerek resmi takvimi takip ediyor.

Meysu Gıda halka arz detayları! Katılım endeksi, izahname, halka arz fiyatı ve dağıtım yöntemi...

Halka arza katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumlar konusunda da şu an için net bir liste paylaşılmış değil. Halka arz konsorsiyum liderliğini Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenirken, başvuruların hangi banka ve aracı kurumlar aracılığıyla alınacağı bilgisi izahnameyle birlikte duyurulacak.

Meysu Gıda halka arz detayları! Katılım endeksi, izahname, halka arz fiyatı ve dağıtım yöntemi...

MEYSU GIDA İZAHNAME YAYINLANDI MI, HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Meysu Gıda’nın izahnamesi henüz yayımlanmış durumda değil. Şirketle ilgili tüm finansal tablolar, risk unsurları, halka arz takvimi ve başvuru detayları, onaylı izahname kamuoyuna açıklandıktan sonra yatırımcıların erişimine sunulacak.

Halka arz büyüklüğü ise açıklanan bilgiler doğrultusunda 1,3 milyar TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında toplam 175 milyon adet payın dağıtımı planlanırken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,48 seviyesinde bulunuyor.

Meysu Gıda halka arz detayları! Katılım endeksi, izahname, halka arz fiyatı ve dağıtım yöntemi...

MEYSU GIDA HALK ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU, EŞİT DAĞITIM MI ORANSAL DAĞITIM MI?

Meysu Gıda’nın katılım endeksine uygun olup olmadığı bilgisi, izahname yayımlandıktan sonra netleşecek. Mevcut aşamada bu konuda resmi bir açıklama bulunmazken, yatırımcılar izahnamedeki faaliyet ve finansal detayları esas alarak değerlendirme yapabilecek.

Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre halka arzda bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Bu yöntemde bireysel yatırımcılara eşit sayıda pay dağıtılması esas alınırken, talep miktarından bağımsız olarak dağıtım yapılması öngörülüyor.

Meysu Gıda halka arz detayları! Katılım endeksi, izahname, halka arz fiyatı ve dağıtım yöntemi...

MEYSU GIDA KİMİN, NE İŞ YAPIYOR?

Meysu Gıda’nın sermaye yapısında yüzde 5 ve üzerinde paya sahip beş ortak bulunuyor. Şirket paylarının yüzde 70’i Gülsan Gıda’ya aitken, Ali Rıza Güldüoğlu yüzde 6,3, Bekir Güldüoğlu yüzde 6, Mehmet Güldüoğlu yüzde 6 ve Orhan Güldüoğlu yüzde 7,5 oranında pay sahibi olarak yer alıyor.

Şirketin temelleri 1985 yılında kurulan Gülsan Gıda’ya dayanıyor. “Meysu” markasıyla 2000 yılından bu yana meyve suyu ve benzeri içeceklerin üretimi yapılırken, 2013 yılı sonunda gerçekleştirilen kısmi bölünme sonrasında bu faaliyetler Meysu A.Ş. çatısı altında devam ediyor. Ürünler, Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında 60’tan fazla ülkeye ihraç edilmekte.

Meysu Gıda halka arz detayları! Katılım endeksi, izahname, halka arz fiyatı ve dağıtım yöntemi...

MEYSU GIDA HALKA ARZ AMAÇLARI VE HEDEFLER

Meysu Gıda, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümünü üretim altyapısına yönelik yatırımlara ayırmayı planlıyor. Gelirin yüzde 20-30’luk kısmının İncesu OSB’de bulunan fabrikaya ilave meyve suyu konsantre hattı kurulmasına, yine yüzde 20-30’luk kısmının aynı tesiste ilave meyve suyu pulp hattı yatırımlarına ayrılması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra gelirin yüzde 20-30’luk bölümünün işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması, yüzde 10-20’sinin arazi ve çatı GES yatırımlarına yönlendirilmesi, yüzde 5-15’lik kısmının ise Kayseri OSB’de bulunan fabrikanın kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarda değerlendirilmesi planlanıyor. Halka arz kapsamında ayrıca 30 gün fiyat istikrarı uygulaması, 1 yıl boyunca ortak ve ihraççı satışı yapılmaması taahhütleri bulunuyor.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.