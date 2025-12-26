Fethiyespor'dan Galatasaray maçı için şaşırtan karar: En ucuz bilet 5 bin TL!

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Fethiyespor ile Galatasaray 13 Ocak tarihinde sahaya çıkacaktı. Muğla ekibi, heyecanla beklenen mücadele için en ucuz bilet fiyatını 5 bin TL olarak belirledi.

FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI İÇİN ŞAŞIRTAN BİLET FİYATLARI

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında; Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan Fethiyespor-Galatasaray maçının biletleri, 5-7.5-10-15 ve 20 bin TL olarak belirlendi. Sporseverler, ev sahibi ekibin fiyat politikasına sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.

GALATASARAY KUPADAKİ İLK MAÇINI KAZANMIŞTI

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk mücadelesinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 galip gelmişti.