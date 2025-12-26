Trabzonspor'a bir kötü haber daha!

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'na gidenlerin eksikliği kendini belli ederken, şimdi de Stefan Savic'te sakatlık süreci açıklandı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde defans oyuncusu Stefan Savic'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

TRABZONSPOR'DA STEFAN SAVIC VE TEDAVİ SÜRECİ

Doç. Dr. Ahmet Beşir açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı. Ayrıca da Beşir, deneyimli savunmacının tedavisine başlandığını da kaydetti.