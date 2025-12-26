Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor'a bir kötü haber daha!

Trabzonspor'da Stefan Savic'in sakatlık süreci duyuruldu. Esasen ise Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, rotasyonda bir ismi daha kaybetmiş oldu.

Burak Ayaydın
26.12.2025
26.12.2025
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'na gidenlerin eksikliği kendini belli ederken, şimdi de Stefan Savic'te sakatlık süreci açıklandı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde defans oyuncusu Stefan Savic'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Trabzonspor'a bir kötü haber daha!

TRABZONSPOR'DA STEFAN SAVIC VE TEDAVİ SÜRECİ

Doç. Dr. Ahmet Beşir açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı. Ayrıca da Beşir, deneyimli savunmacının tedavisine başlandığını da kaydetti.

Trabzonspor'a bir kötü haber daha!

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA ARA TRANSFER DÖNEMİ HAREKETLİLİĞİ OLACAK MI?
Karadeniz devinin, rotasyonu dengelemek adına hamlelerde bulunması bekleniyor.
#Futbol
#Spor
