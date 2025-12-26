MHRS randevu iptaline para cezası mı uygulanıyor? Açıklama geldi: Detay her şeyi açığa çıkardı

Devlet hastanelerinden randevu almak için kullanılan MHRS sistemiyle ilgili ortaya atılan iddialar tartışmalara neden oldu.

CEZA UYGULANDIĞINA DAİR GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Randevu alıp gitmeyen ya da randevuyu iptal edenlere para cezası uygulandığı öne sürüldü. Cezanın yansıdığına dair ekran görüntülerinin de paylaşılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

Açıklamada MHRS sistemi üzerinden para cezası uygulandığı iddialarının asılsız olduğuna dikkat çekilirken cezanın uygulandığına dair sayfa ve bağlantıların Sağlık Bakanlığı ve MHRS sistemleriyle ilgili olmadığı belirtildi. Bu durumda konuyla ilgili dolandırıcılık girişimlerinin uygulandığı akıllara gelmiş oldu.

"RANDEVU ALMAK, İPTAL ETMEK VE DEĞİŞTİRMEK TAMAMEN ÜCRETSİZDİR"

Merkezin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Çeşitli mecralarda yer alan, “MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı” iddiaları asılsızdır. MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir."

"Söz konusu iddialarda paylaşılan 'Randevu İptal Cezası Bildirimi' gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir. Vatandaşlarımızın işlemlerini yalnızca MHRS’nin resmi internet sitesi (https://mhrs.gov.tr) veya MHRS mobil uygulaması üzerinden yapmaları önem teşkil etmektedir. Dezenformasyon ve aldatma amacı güden söz konusu içerikler hakkında ilgili mercilerce gerekli yasal süreçler yürütülmektedir."

