Grip sezonu 4 hafta önce başladı, DSÖ aşı çağrısı yaptı: A(H3N2) varyantı hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa genelinde etkisini artıran ve hızla yayılan yeni bir grip dalgasının kıta genelindeki birçok ülkede sağlık sistemleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu duyurdu.

DSÖ Avrupa Bölgesi'nde yer alan 38 ülkeden en az 27'sinin şu anda "yüksek veya çok yüksek grip aktivitesi" bildirdiği açıklandı. Özellikle İrlanda, Sırbistan, Slovenya ve İngiltere gibi ülkelerde grip benzeri semptomlar gösteren hastaların yarısından fazlasının test sonuçlarının pozitif çıktığı kaydediliyor.

SEZON BEKLENENDEN ERKEN BAŞLADI

Mevsimsel grip sezonunun önceki yıllara kıyasla yaklaşık dört hafta daha erken başladığına dikkat çekilen açıklamada, halka aşı olmaları, hasta olduklarında evde kalmaları ve solunum yolu semptomları gösterdiklerinde maske takmaları çağrısında bulunuldu.

Enfeksiyonlardaki ani artışın arkasındaki temel nedenin ise yeni bir mevsimsel grip varyantı olduğu belirtiliyor. A(H3N2) alt türü K olarak tanımlanan varyant, Avrupa bölgesindeki doğrulanmış tüm grip vakalarının yüzde 90'ını oluşturuyor. Ancak yetkililer, bunun daha şiddetli bir hastalığa yol açtığına dair ellerinde henüz bir kanıt bulunmadığını ifade ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, grip salgınlarının her kış yaşandığını ancak bu dönemin biraz farklı seyrettiğini vurguladı.

Kluge, grip virüsündeki küçük bir genetik değişimin bile sağlık sistemleri üzerinde ne denli büyük bir yük oluşturabileceğini gözler önüne serdiğini belirtti. Yanlış bilgilendirmeyle mücadelenin hayati önem taşıdığını aktaran Direktör, zorlu geçen grip sezonunda ulusal sağlık ajansları gibi güvenilir kaynaklardan bilgi edinmenin hayat kurtarıcı olabileceğini sözlerine ekledi.

HASTANEYE YATIŞLARDA RİSK GRUBU 65 YAŞ ÜSTÜ

İngiltere'den gelen ilk veriler, grip aşısının enfeksiyonu tamamen önlemese bile A(H3N2) türünden kaynaklanan ciddi hastalık riskini azalttığını doğruluyor.

DSÖ yetkilileri, aşılamanın en önemli koruyucu adım olmaya devam ettiğini hatırlatıyor. Özellikle yaşlılar, hamileler ve çocuklar gibi yüksek risk grupları için aşının önemi vurgulanıyor. Okul çağındaki çocukların toplum içindeki yayılımın ana tetikleyicisi olduğu kaydedilirken, hastaneye yatış gerektiren ciddi vakaların çoğunluğunu 65 yaş ve üzeri yetişkinlerin oluşturduğu görülüyor.

AVRUPA ÜLKELERİNDE VAKA PATLAMASI

Mevcut grip sezonunun, ciddiyetine rağmen Covid-19 pandemisi sırasında karşılaşılan küresel acil durum seviyesini temsil etmediği aktarıldı. DSÖ, sağlık sistemlerinin grip yönetimi konusunda onlarca yıllık deneyime ve her yıl güncellenen güvenli aşılara sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Öte tarafta Avrupa'nın bazı ülkeleri zorlu bir kışa hazırlanıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), hastaneler ve ambulans hizmetleri üzerindeki artan baskı nedeniyle tarihinin en kötü kışlarından biriyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü, ülkedeki grip sezonunun iki ila üç hafta erken başladığını rapor etti. Fransa'nın Ulusal Halk Sağlığı Ajansı, grip aktivitesinin "güçlü bir şekilde arttığını" ve hastane acil servislerine başvuruların tüm yaş gruplarında yükseldiğini açıkladı.

İspanya'da enfeksiyon oranlarının geçen yılın kış zirvesinden daha yüksek olduğu ve hastaneye yatışların bir hafta içinde iki katına çıktığı gözlemlendi. Romanya ve Macaristan'da da vakalarda benzer bir tırmanış söz konusu.