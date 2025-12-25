Genel Sağlık Sigortası GSS prim borçları silindi mi?

Genel Sağlık Sigortası prim borçları silindi mi sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme dün akşam saatlerinde TBMM'de kabul edildi.

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Yasayla birlikte, 1 Ocak 2016 tarihinden öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası (GSS) primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçildi.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar söz konusu dönemlere ilişkin ödenmiş primler ise iade edilmeyecek ve mahsup yapılmayacak.

Düzenleme kapsamında, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği toplam 3,2 milyar liralık GSS primi borcu silinmiş olacak.