Avatar
Editor
 TGRT Haber

Bugün ne kandili? 25 Aralık 2025 dini günler ve geceler takvimi!

Bugün ne kandili 25 Aralık günü kandil günleri takvimine bu gece yılın son kandili idrak edilecek. Bugün ne kandili? Üç aylar 2025 yılında Hicri takvim hesaplamalarına göre ikinci kez başladı. 21 Aralık itibarıyla Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu manevi dönem yeniden idrak edilmeye başlandı. Üç ayların başlamasıyla birlikte yılın son kandil gecesi bu gece idrak ediliyor.

Bugün ne kandili? 25 Aralık 2025 dini günler ve geceler takvimi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
18:28
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
18:30

2025 yılı içerisinde mukaddes üç aylara ikinci kez girdik. Manevi gün ve gecelerin yer aldığı bu dönem, Hicri ay hesaplamalarına göre Aralık ayının son haftasında başladı.

BUGÜN NE KANDİLİ?

Mukaddes üç ayların 21 Aralık’ta başlamasıyla birlikte kandil geceleri de 2025-2026 dini günler takviminde yer almaya başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan , İslam dünyasında dualarla ve ibadetlerle karşılanıyor. Bugün yani 25 Aralık akşamı idrak edilecek.

Bugün ne kandili? 25 Aralık 2025 dini günler ve geceler takvimi!

2025 yılı içerisinde daha önce Ocak ayında başlayan üç aylar, Hicri takvim döngüsü nedeniyle Aralık ayında yeniden idrak edilmeye başlandı. Bu kapsamda yılın son kandil gecesi de üç ayların hemen başında yer aldı.

KANDİL GÜNLERİ 2025-2026

2025 yılı içerisinde idrak edilen mukaddes üç aylar, Hicri ay hesaplamalarına göre iki farklı döneme denk geldi. İlk üç aylar dönemi 1 Ocak’ta başlarken, ikinci dönem ise 21 Aralık itibarıyla başladı.

Bugün ne kandili? 25 Aralık 2025 dini günler ve geceler takvimi!

Diyanet tarafından açıklanan 2026 yılı dini günler takvimine göre kandil gecelerinin tarihleri de belli oldu. Buna göre Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü, Berat Kandili ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Yılın ilerleyen aylarında Mevlid Kandili 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk gelirken, Üç Ayların başlangıcı ve Regaib Kandili 10 Aralık 2026 Perşembe günüdür.

Bugün ne kandili? 25 Aralık 2025 dini günler ve geceler takvimi!

BU GECE NE KANDİLİ, REGAİP KANDİLİ Mİ?

2025 yılı son kandili, üç ayların başlamasının hemen ardından idrak ediliyor. Recep ayının ilk günlerine denk gelen bu gece, İslam dünyasında özel bir yere sahip kandil geceleri arasında bulunuyor. Diyanet takvimine göre 2025 yılının son kandil gecesi Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe günü yani bu gece idrak edilecek.

ETİKETLER
#üç aylar
#regaip kandili
#Recep Kandili
#Şaban Kandili
#Ramazan Kandili
#Diyanet Takvimi
#Kandil Geceleri
#Aktüel
TGRT Haber
