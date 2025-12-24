2026 Kandil Günleri! Diyanet 2026 dini günler ve geceler takvimi açıklandı

2026 Kandil günleri, dini günler ve önemli geceler tarihleri açıklandı. Diyanet’in yayımladığı 2026 yılı dini günler ve geceler takvimi, İslam dünyasında önem taşıyan günlerin tarihlerini netleştirdi. Kandil gecelerinden bayramlara kadar birçok özel gün, açıklanan takvimle birlikte belli oldu.

KANDİL GÜNLERİ 2026

2026 yılında idrak edilecek kandil günleri Diyanet tarafından açıklanan takvimle belli oldu. Buna göre Miraç Kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü, Berat Kandili ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Yılın ilerleyen dönemlerinde Mevlid Kandili 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününe denk gelirken, Üç Ayların başlangıcı ve Regaib Kandili 10 Aralık 2026 Perşembe günü gerçekleşecek.

2026 kandil günleri takvimi şöyle:

15 Ocak 2026 Perşembe: Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi: Berat Kandili

24 Ağustos 2026 Pazartesi: Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe: Regaib Kandili

2026 DİNİ GÜNLER

Diyanet tarafından paylaşılan 2026 dini günler takviminde kandillerin yanı sıra Ramazan ayı, bayramlar ve hicri günler de yer aldı. Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Kadir Gecesi ise Ramazan ayı içerisinde 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Hicri takvime göre yılbaşı 16 Haziran 2026 Salı günü, Aşure Günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü olarak açıklandı.

Dini Günler 2026 Takvimi:

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ramazan Bayramı: 20-21-22 Mart 2026

Kurban Bayramı: 27-28-29-30 Mayıs 2026

Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026 Salı

Aşure Günü: 25 Haziran 2026 Perşembe

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Üç Ayların Başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2026?

2026 yılı Miraç Kandili, Diyanet’in açıkladığı takvime göre 15 Ocak 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Yılın ilk kandili olarak yer alan Miraç Kandili, ocak ayı içerisinde idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ VE REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN NE ZAMAN 2026?

Berat Kandili 2026 yılında 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek. Regaib Kandili ise Üç Ayların başlangıcıyla birlikte 10 Aralık 2026 Perşembe günü yer alıyor. Yılın son kandil gecesi Aralık ayında idrak edilmiş olacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. Ramazan ayı boyunca oruç ibadeti yerine getirilecek. Kadir Gecesi ise 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?

2026 yılı Ramazan Bayramı, Diyanet’in yayımladığı takvime göre 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde kutlanacak. Bayram üç gün sürecek.