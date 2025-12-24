Fenerbahçe'ye Ederson cephesinden cevap: Noel izni sebebiyle Beşiktaş'a karşı forma giymemişti!

Fenerbahçe, Ederson ve Jhon Duran'ın izinli olduğu dönemde Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Dev maçın ardından, eleştiri okları iki yıldıza yöneltilmiş ve sosyal medyada büyük tepki gelmişti.

EDERSON'UN EŞİNDEN FENERBAHÇELİ TARAFTARA NET CEVAP

Bir Fenerbahçeli taraftar; Ederson'un eşi Lais Moraes'in Instagram hesabında, oyuncuyu ve davranışını eleştirdi. Lais Moraes de taraftara cevap verdi! Esasen ise taraftardan gelen 'Ederson geri gelmesin, Brezilya'da kalsın' mesajına sinirlenen Lais Moraes, "Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım; beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın." cevabını verdi. Sürece ilave olarak ise bir başka futbolsever, "Takım burada onlarca eksikle derbide canını dişine taksın; siz ise orada aldığınız maaşa, gördüğünüz sevgiye ve ilgiye saygı duymadan, tatilinizi rahat rahat yapın." dedi.