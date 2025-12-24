Menü Kapat
14°
Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye Ederson cephesinden cevap: Noel izni sebebiyle Beşiktaş'a karşı forma giymemişti!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Ederson ve Jhon Duran'a verilen Noel izni gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sosyal medyadaki tepkilerden bunalan Ederson'un eşi Lais Moraes, Fenerbahçeli taraftara Noel izni özelinde net bir cevap verdi.

Fenerbahçe'ye Ederson cephesinden cevap: Noel izni sebebiyle Beşiktaş'a karşı forma giymemişti!
Burak Ayaydın
24.12.2025
24.12.2025
Fenerbahçe, Ederson ve Jhon Duran'ın izinli olduğu dönemde Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Dev maçın ardından, eleştiri okları iki yıldıza yöneltilmiş ve sosyal medyada büyük tepki gelmişti.

Fenerbahçe'ye Ederson cephesinden cevap: Noel izni sebebiyle Beşiktaş'a karşı forma giymemişti!

EDERSON'UN EŞİNDEN FENERBAHÇELİ TARAFTARA NET CEVAP

Bir Fenerbahçeli taraftar; Ederson'un eşi Lais Moraes'in Instagram hesabında, oyuncuyu ve davranışını eleştirdi. Lais Moraes de taraftara cevap verdi! Esasen ise taraftardan gelen 'Ederson geri gelmesin, Brezilya'da kalsın' mesajına sinirlenen Lais Moraes, "Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım; beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın." cevabını verdi. Sürece ilave olarak ise bir başka futbolsever, "Takım burada onlarca eksikle derbide canını dişine taksın; siz ise orada aldığınız maaşa, gördüğünüz sevgiye ve ilgiye saygı duymadan, tatilinizi rahat rahat yapın." dedi.

Fenerbahçe'ye Ederson cephesinden cevap: Noel izni sebebiyle Beşiktaş'a karşı forma giymemişti!

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİ NASIL SONUÇLANMIŞTI?
Beşiktaş, Kadıköy deplasmanında son dakika golüyle 2-1 kazanmıştı.
