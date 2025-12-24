Kamerun Gabon maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kamerun Gabon maç kadrosunda Lemina var mı?

2026 Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşaması 1. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında Galatasaray'ın orta sahasının yıldızı Mario Lemina bugün Gabon milli takımı ile Kamerun karşısında maça çıkacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın başlamasına saatler kala Lemina Kamerun - Gabon maçında oynayıp oynamayacağı merak edilmeye başlandı. Kamerun - Gabon maçının maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Taraftarların gündeminde ise Kamerun - Gabon maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı yer alıyor.

KAMERUN - GABON MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Fas'ın Agadir şehrinde bulunan Adrar Stadyumu'nda oynanacak olan Kamerun - Gabon maçı açıklanan bilgilere göre Exxen platformu üzerinden yayınlanacak. 2025 Afrika Uluslar Ligi mücadelesi kapsamında oynanacak olan karşılaşma bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Mısırlı hakem Amin Mohammed Omar karşılaşmada düdük çalacak.

LEMİNA KAMERUN - GABON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina'nın karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor. Mario Lemina bu sezon sarı-kırmızılılar ile 17 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 1075 dakika süre alan Mario Lemina 1 asist katkı yaptı. Bu sezon boyunca sarı-kırmızılı ekiple sadece 3 sarı kart gördü.

KAMERUN - GABON MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Kamerun - Gabon maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Kamerun: Epassy, Tolo, Tchamadeu, Wooh, Tchatchoua, Onana, Baleba, Eyong, Ebong, Mbeumo, Magri

Gabon: Mbaba, Oyono, Appindangoye, Ecuele, Ekomie, Kanga, Lemina, N'Dong, Allevinah, Bouanga, Poko