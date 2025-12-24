Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? İşte 2026 asgari ücret artış oranı!

2026 yılında uygulanacak asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan detaylarla birlikte kesinlik kazandı. Yeni düzenleme, ücretin net ve brüt tutarlarının yanı sıra işverene düşen toplam maliyeti de kapsıyor.

2026 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2026 yılı için belirlenen asgari ücretin brüt tutarı 33 bin 30 lira olarak açıklandı. Bu rakam üzerinden yapılan yasal kesintiler sonrası çalışanın eline geçecek net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş oldu. Net ücretin oluşumunda, 4 bin 624 lira 20 kuruş SGK primi ile 330 lira 30 kuruş işsizlik sigortası primi kesintisi yer aldı.

İşveren açısından bakıldığında ise brüt ücrete ek olarak SGK primi ve işsizlik sigortası primi işveren payları da hesaplamaya dahil edildi. Buna göre 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigortası primi eklendiğinde, bir işçinin işverene aylık toplam maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücret artış oranını kamuoyuna açıkladı. Yapılan düzenleme ile birlikte asgari ücret yüzde 27 artışla net 28 bin 75 lira oldu.

Artış oranının açıklanmasıyla birlikte yalnızca çalışanların alacağı ücret değil, işverenlerin ödeyeceği prim tutarları ve devlet destekleri de yeniden düzenlendi. Bu kapsamda devletin işverenlere sağladığı asgari ücret desteği, her bir çalışan için 1000 liradan 1270 liraya yükseltildi. Destek tutarındaki bu değişiklik de 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK 2026?

2026 yılına ilişkin zamlı asgari ücret, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni ücret düzenlemesi yılın ilk gününden itibaren yürürlüğe girerken, maaş hesaplamaları da bu tarih esas alınarak yapılacak. Böylece Ocak ayına ait çalışmalar yeni asgari ücret üzerinden değerlendirilecek.

1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olan yeni asgari ücret, ilk kez Şubat ayında ödenecek maaşlara yansıyacak. Bu tarihten itibaren tüm ödemeler, 2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret rakamları üzerinden yapılacak.