Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? İşte 2026 asgari ücret artış oranı!

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldiği belli oldu. 2026 asgari ücrete 2025 asgari ücrete göre yüzde kaç zam geldiği netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren düzenleme kapsamında net, brüt ücretler ile işverene olan toplam maliyet kalemleri netleşirken, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret net ve brüt tutarı açıklandı. İşte asgari ücrete gelen zam oranı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? İşte 2026 asgari ücret artış oranı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 21:33

yılında uygulanacak , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan detaylarla birlikte kesinlik kazandı. Yeni düzenleme, ücretin net ve brüt tutarlarının yanı sıra işverene düşen toplam maliyeti de kapsıyor.

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? İşte 2026 asgari ücret artış oranı!

2026 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2026 yılı için belirlenen asgari ücretin brüt tutarı 33 bin 30 lira olarak açıklandı. Bu rakam üzerinden yapılan yasal kesintiler sonrası çalışanın eline geçecek net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş oldu. Net ücretin oluşumunda, 4 bin 624 lira 20 kuruş SGK primi ile 330 lira 30 kuruş işsizlik sigortası primi kesintisi yer aldı.

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? İşte 2026 asgari ücret artış oranı!

açısından bakıldığında ise brüt ücrete ek olarak SGK primi ve işsizlik sigortası primi işveren payları da hesaplamaya dahil edildi. Buna göre 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigortası primi eklendiğinde, bir işçinin işverene aylık toplam maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş olarak hesaplandı.

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? İşte 2026 asgari ücret artış oranı!

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücret artış oranını kamuoyuna açıkladı. Yapılan düzenleme ile birlikte asgari ücret yüzde 27 artışla net 28 bin 75 lira oldu.

Artış oranının açıklanmasıyla birlikte yalnızca çalışanların alacağı ücret değil, işverenlerin ödeyeceği prim tutarları ve devlet destekleri de yeniden düzenlendi. Bu kapsamda devletin işverenlere sağladığı asgari ücret desteği, her bir çalışan için 1000 liradan 1270 liraya yükseltildi. Destek tutarındaki bu değişiklik de 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? İşte 2026 asgari ücret artış oranı!

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK 2026?

2026 yılına ilişkin zamlı asgari ücret, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni ücret düzenlemesi yılın ilk gününden itibaren yürürlüğe girerken, maaş hesaplamaları da bu tarih esas alınarak yapılacak. Böylece Ocak ayına ait çalışmalar yeni asgari ücret üzerinden değerlendirilecek.

1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olan yeni asgari ücret, ilk kez Şubat ayında ödenecek maaşlara yansıyacak. Bu tarihten itibaren tüm ödemeler, 2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret rakamları üzerinden yapılacak.

ETİKETLER
#zam
#asgari ücret
#işçi
#işveren
#2026
#Net Ücret
#Brüt Ücret
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.