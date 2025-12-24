Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Önce sert fırtına sonra kara kış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporlarına göre, Batı Karadeniz bölgesi bu geceden itibaren sert bir fırtınanın etkisi altına giriyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, yani saatte 50 ile 75 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen fırtına nedeniyle yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Öte yandan 26 Aralık Cuma gününden itibaren bölge genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi öngörülüyor. Yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilirken, halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların bölge genelinde 4 ila 10 derece azalacağı bildirildi. Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI YAPILDI

Bu süreçte özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor. Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde ise soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artırarak ürün kayıplarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında bölgeye bağlı il merkezlerinde en düşük hava sıcaklıklarının eksi değerlere kadar düşebileceğini belirterek, yayımlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların yakından takip edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.