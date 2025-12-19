Meteoroloji duyurdu! Yağışlara kısa mola: Sıcaklıklar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Aralık hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Birçok ilde güneş açacak, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis etkisini arttıracak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

19 ARALIK HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu