Meteoroloji duyurdu! Yağışlara kısa mola: Sıcaklıklar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Aralık hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Birçok ilde güneş açacak, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis etkisini arttıracak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu