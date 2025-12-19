Menü Kapat
Hava Durumu
12°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji duyurdu! Yağışlara kısa mola: Sıcaklıklar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sisin etkili olacağı bildirildi. İşte 19 Aralık Cuma il il, bölge bölge hava durumu...

Özge Sönmez
19.12.2025
19.12.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Aralık hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Birçok ilde güneş açacak, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde ise ve olayı ile birlikte ve yer yer etkisini arttıracak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji duyurdu! Yağışlara kısa mola: Sıcaklıklar yükselecek

19 ARALIK HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yağışlara kısa mola: Sıcaklıklar yükselecek

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yağışlara kısa mola: Sıcaklıklar yükselecek

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yağışlara kısa mola: Sıcaklıklar yükselecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yağışlara kısa mola: Sıcaklıklar yükselecek

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yağışlara kısa mola: Sıcaklıklar yükselecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yağışlara kısa mola: Sıcaklıklar yükselecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yağışlara kısa mola: Sıcaklıklar yükselecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji duyurdu! Yağışlara kısa mola: Sıcaklıklar yükselecek
