12°
Trump, Suriye yaptırımlarını da kaldıran bütçeyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları da kaldıran 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesini imzaladı. İsrail'e yönelik destekte de yüklü miktar bütçede yer aldı.

19.12.2025
19.12.2025
saat ikonu 04:59

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından 'e verilen desteğe kadar önemli başlıkların yer aldığı bütçe için imzayı attı.

901 milyar dolarlık söz konusu savunma bütçe yasası, aynı zamanda Suriye yaptırımlarını içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasını da öngörüyordu. Böylece Trump'ın imzasıyla Suriye yaptırımları resmen kaldırılmış oldu.

SEZAR YASASI SON BULUYOR

2026 savunma bütçesinde en dikkati çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu. Bu yılki metne eklenen bir düzenleme, tasarının yasalaşmasıyla birlikte Sezar Yasası'nın resmen yürürlükten kalkması anlamına geliyor.

Tasarıda, yaptırımların kaldırılması bazı şartlara dayandırılırken, bu kapsamda ABD Başkanı'nın konuya ilişkin ilk raporunu 90 gün içinde, ardından 4 yıl boyunca her 180 günde bir olmak üzere ilgili Kongre komitelerine sunması öngörülüyor.

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşşar Esed yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

RUSYA VE ÇİN İLE REKABETTE BAŞLIKLAR

Savunma bütçesinde dikkati çeken unsurlardan biri, tasarıda, ABD'nin Rusya ve ile askeri anlamda rekabet unsurlarını güçlendirecek yönde birçok başlığın yer alması oldu.

Buna göre bütçede, Rusya- savaşı çerçevesinde, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık bir savunma yardım öngörülüyor. Bu bütçe kapsamında, Ukrayna ordusu için silah tedarik eden ABD şirketlerine ödeme yapılıyor.

Buna ilaveten tasarı, Pentagon'un, Avrupa genelinde görev yapan ABD askerlerinin sayısının 76 binin altına düşürmesini de engelleyen bir bölüm içeriyor.

NDAA ayrıca, Amerikalıların ve ABD şirketlerinin Çin ile hassas teknolojileri içeren tüm işlemlerinde Hazine Bakanlığına bildirimde bulunmalarını zorunlu kılıyor.

Savunma bütçesi ayrıca, bazı Çinli biyoteknoloji şirketlerinin federal fon almayı yasaklayan "Biyogüvenlik Yasası"nı da kapsıyor.

Söz konusu yasa tasarısı Tayvan'a 1 milyar dolarlık savunma fonu sağlarken, yine ABD'nin bölgedeki önemli müttefiklerinden Filipinler'e de 1,5 milyar dolarlık destek öngörüyor.

İSRAİL'E DESTEĞE DEVAM

Tasarı, Demir Kubbe ve Davud'un Sapanı gibi İsrail'in yoğun kullandığı füze savunma programlarının tam finansmanı da dahil olmak üzere İsrail'e kapsamlı savunma desteği içeriyor.

Metinde ABD'nin, İsrail'in savunma üretim ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olup olmadığının da sürekli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan 2026 savunma bütçe tasarısı, Irak'a karşı 1991 ve 2002 yıllarında alınan Askeri Güç Kullanma Yetkisi'ni (AUMF) kaldırıyor.

