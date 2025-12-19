Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maç skoru! Deplasmanda devirdi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 17. haftasında deplasmanda Olimpia Milano'yu 87-72 yenilgiye uğrattı.

Olimpia Milano bu sonuçla 9-8’e gerilerken, bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise derecesini 10-6 seviyesine çıkardı.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe, özellikle savunmada rakibine kolay sayı fırsatı tanımazken, soyunma odasına da 32-40’lık avantajla girdi. Ev sahibi, üçüncü çeyrekte skora tutunmaya çalışırken, bu bölümde 55-56’yla farkı 1’e kadar indirdi.

Son çeyreğe 7-0’lık seriyle giren temsilcimiz, ilk dakikalarda kontrolü yeniden eline geçirdi ve bu kez Milano’nun skora ortak olmasına müsaade etmedi.

Olimpia Milano’da Armoni Brooks 18 sayı-2 ribaunt, Marko Guduric 13 sayı-4 asist, Quinn Elllis 13 sayı-5 asist, Devin Booker 10 sayı-3 ribaunt ve Shavon Shields 10 sayı-6 ribaunt üretti.

Fenerbahçe Beko’da Talen Horton Tucker 23 sayı-5 ribaunt, Bonzie Colson 20 sayı-2 ribaunt, Tarık Biberovic 14 sayı-3 ribaunt, Wade Baldwin 13 sayı-6 asist ve Brandon Boston Jr 11 sayı-1 ribaunt kaydetti.