Sahte aşk vurgunu! Evli çiftin milyonlarca liralık oyununu jandarma bozdu!

Tunceli'de "sahte gönül ilişkileri" üzerinden organize edilen ve milyonlarca liralık haksız kazanç sağlanan bir dolandırıcılık şebekesi jandarma operasyonuyla çökertildi. Olayın merkezinde yer alan evli bir çiftin, mağdurları kandırmak için kamu personeli kimliğini paravan olarak kullandığı ortaya çıktı.

SAHTE KİMLİK VE GÖNÜL İLİŞKİSİ SENARYOSU

Adli makamlardan alınan bilgilere göre, 32 yaşındaki iki çocuk babası S.G. ve 31 yaşındaki eşi İ.G., gerçek kimliklerini gizleyerek kendilerini farklı isimlerle tanıttı. Mağdurlarla güven ve gönül ilişkisi tesis eden şüpheliler, evli olduklarını saklayarak çeşitli senaryolar eşliğinde maddi kazanç sağladı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip, dolandırıcılığın boyutlarını gözler önüne serdi.

7 MİLYON LİRALIK KRİPTO PARA AKLAMA

Yapılan mali analizler sonucunda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 6 farklı mağdurun dolandırıldığı saptandı. Mağdurlardan toplanan paraların İ.G. aracılığıyla eşi S.G.'nin hesaplarına transfer edildiği belirlendi. MASAK tarafından gerçekleştirilen derinlemesine incelemede, S.G.'nin banka hesaplarına gelen paraların kripto para piyasasına aktarılarak aklandığı ve bu yolla yaklaşık 7 milyon TL tutarında bir işlem hacmi oluşturulduğu tespit edildi.

OPERASYON VE ADLİ SÜREÇ

Delillerin toplanmasının ardından Tunceli'deki belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında İ.G. ve S.G. gözaltına alınırken; adreslerde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 1 laptop, 1 tablet ve 4 SIM kart ele geçirilerek incelemeye alındı.

EŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçlamalarıyla işlem yapıldı. Mahkeme sonucunda İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.