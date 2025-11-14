Annesiyle 'gönül ilişkisi' iddiasıyla yaşlı adamı katletti

Kategoriler
Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi, annesiyle arasında gönül ilişkisi iddiasında bulunduğu yaşlı adamı sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Belediyede işçi olarak çalışan Gökay S. (36), annesi M.S. (58) ile gönül ilişkisinde olduğunu ileri sürdüğü bir otelin gece bekçisi Yusuf A. ile saat 12.30 sıralarında Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi'nde karşılaştı. Gökay S., tartışma yaşadığı Yusuf A.'yı defalarca bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin Kaş Devlet Hastanesine götürdüğü Yusuf A. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Araştırma başlatan polis ekipleri, Gökay S.'yi suç aletiyle birlikte yakalayıp gözaltına aldı.
Öte yanan olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cinayet zanlısının Yusuf A.'yı vücudunun farklı noktalarından defalarca bıçaklaması ve o anda bir kadının ‘Gökay yalvarırım yapma' şeklinde seslendiği, bir süre sonra ise Yusuf A.'nın yerde kanlar içinde hareketsiz kalma anları yer aldı.