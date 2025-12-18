Serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi: 'Teşekkür ediyorum'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması, magazin ve sanat dünyasından birçok ismi karşı karşıya getirdi. Sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilen isimlerden saç ve kan örnekleri alındı. Adli işlemlerin ardından ünlü isimler serbest bırakıldı.

DANLA BİLİC’TEN SÜRECE DAİR İLK MESAJ

Serbest kalmasının ardından sosyal medya platformu Instagram üzerinden takipçilerine bilgi veren Danla Bilic, test sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde netleşeceğini belirten Bilic, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Devletim test istemiş vermez miyiz? Aaa neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım jandarma gözaltına mı aldılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık öyle naziklerdi ki. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum komutanlarım. Test sonuçları gelecek hafta belli olacak.”