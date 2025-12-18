Menü Kapat
12°
Magazin
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi: 'Teşekkür ediyorum'

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında Danla Bilic, İrem Sak ve Aleyna Tilki’nin de bulunduğu ünlü isimler gözaltına alındı. Kan ve saç örneği veren Danla Bilic, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya üzerinden sürece dair detayları paylaştı.

Serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi: 'Teşekkür ediyorum'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı bir soruşturması, ve sanat dünyasından birçok ismi karşı karşıya getirdi. Sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında , İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilen isimlerden saç ve kan örnekleri alındı. Adli işlemlerin ardından ünlü isimler serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi: 'Teşekkür ediyorum'

DANLA BİLİC’TEN SÜRECE DAİR İLK MESAJ

Serbest kalmasının ardından sosyal medya platformu Instagram üzerinden takipçilerine bilgi veren Danla Bilic, test sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde netleşeceğini belirten Bilic, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Devletim test istemiş vermez miyiz? Aaa neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım jandarma gözaltına mı aldılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık öyle naziklerdi ki. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum komutanlarım. Test sonuçları gelecek hafta belli olacak.”

Serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama geldi: 'Teşekkür ediyorum'
