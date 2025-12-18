Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

Kategoriler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildiği bildirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden;
Yakalananlar:
İrem Sak
Danla Biliç
Mümmine Senna Yıldız
Aleyna Tilki
Adresinde bulunamayanlar;
Melisa Döngel
Yusuf Güney
Cihan Şensözlü
Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
