Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

EVİNDE ESRAR BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildiği bildirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

3 İSİM ADRESİNDE BULUNAMADI

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden;

Yakalananlar:

İrem Sak

Danla Biliç

Mümmine Senna Yıldız

Aleyna Tilki

Adresinde bulunamayanlar;

Melisa Döngel

Yusuf Güney

Cihan Şensözlü

GÖZALTI KARARI VERİLENLERİN LİSTESİ

Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aleyna Tilki



İrem Sak



Danla Bilic



Sena Yıldız



Melisa Döngel



Cihan Şensözlü



Yusuf Güney



Şevval Şahin



Mert Vidinli



Şeyma Subaşı