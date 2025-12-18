Bircan Bali'den Tuğyam Ülkem Gülter iddiası! "Mahkumlar son ses Güllü şarkıları açıyor"

Arabesk müziğin unutulmaz sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda sanatçının, kızı tarafından itilerek öldürüldüğünü itiraf etti. Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Bircan Bali, Gülter’in 4 kişilik bir koğuşta kaldığını, psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

MAHKUMLAR TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İ RAHAT BIRAKMIYOR: SON SES GÜLLÜ ŞARKILARI AÇIYORLAR

Gazeteci Bircan Bali, yaptığı açıklamada Tuğyan Ülkem Gülter’in 4 kişilik bir koğuşta kaldığını, psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini ve yemek yemediğini iddia etti. Bali’nin en dikkat çeken iddiası ise, Tuğyan’ın kaldığı koğuşun yan tarafında son sesle Güllü şarkıları çalındığı yönünde oldu.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN ARKADAŞI SULTAN NUR ULU: KOŞ DİYEREK AĞLAR GİBİ YAPTI

"Tuğyan'la beraber odada vakit geçirdik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim odada olduğum sırada Tuğyan geri geldi. Açık olan müzikle ikimiz dans ediyorduk. Bir anda sonra Tuğyan, Malkata isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açıktan kısa bir süre sonra Gül anne içeriye yanımıza geldi ve o da bizle oynamaya başladı. Bana Malkata'yı nasıl oynayacağımı göstermeye çalıştı. Daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru döndüm. Bu sırada Tuğyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Biz odamın kapısının olduğu tarafta oynuyorduk. Daha sonra Gül anne camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan'la yatağın arasından geçti. Ben o sırada aynada flash açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi. Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarından dinletilen diyaloglardır. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm. Gül annenin düştüğü sırada 'Hadi görüşürüz, bay bay' şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum. Daha sonra Tuğyan 'Koş' şeklinde bağırarak ağladı gibi yaptı. Ben de onun peşinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çığlık atıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Daha sonra Tuğyan'ı başka bir hastaneye sevk edeceklerdi. Tuğyan bana 'O da gelecek' dedi ve aynı ambulansla gittik." dedi.