Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kripto dünyasını sarsan uyarı: Bitcoin’de sıradaki hedef madenciler olabilir

Aralık 18, 2025 17:09
1
bitcoin

Gizlilik odaklı Bitcoin cüzdanı Samourai Wallet üzerindeki çalışmaları nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Keonne Rodriguez, TFTC’ye verdiği röportajda dikkat çekici uyarılarda bulundu. Açıkçası, geliştiricilerin artık daha temkinli olması gerektiğini savunuyor. “Bu alanda iş yapan herkes, hükümetin neler yaptığını dikkatle izlemeli ve kendini savunacak hazırlığı yapmalı. Çünkü bir noktada devlet kapıyı çalar,” diyor.

2
Kripto dünyasını sarsan uyarı: Bitcoin’de sıradaki hedef madenciler olabilir

“PARA TRANSFERİNİ ASLINDA MADENCİLER YAPIYOR”

Rodriguez’e göre, Samourai Wallet davasında kullanılan “para transferi” argümanı ileri götürülürse oklar doğrudan madencilere çevrilebilir. Mantığı da şöyle açıklıyor: Bitcoin ağında hangi işlemin bloğa gireceğine karar veren taraf madenciler. Yani, onaylanmamış işlemler ortadayken ortada gerçek bir transfer yok. İşlem, ancak bir madenci onu bloğa eklediğinde “gerçek” oluyor.

3
Kripto dünyasını sarsan uyarı: Bitcoin’de sıradaki hedef madenciler olabilir

BEYAZ LİSTE SENARYOSU GÜNDEMDE

Rodriguez, kimsenin madencileri toplayıp hapse atmasını beklemiyor. Ona göre daha olası senaryo, madencilere yalnızca Coinbase gibi regüle edilmiş, kimliği bilinen platformlardan gelen işlemleri onaylamaları yönünde baskı kurulması. Kimliği olmayan, yani “unhosted wallet” kaynaklı işlemler ise görmezden gelinebilir. Bu da Bitcoin’in en baştaki eşler arası, aracıya ihtiyaç duymayan yapısına açık bir darbe anlamına geliyor.

“Devlet Bitcoin’i yok etmek istemiyor,” diyor Rodriguez. “Kontrol etmek istiyor. Ve bu, kontrol etmenin oldukça etkili bir yolu.” Aslında benzer bir yaklaşım, yaklaşık on yıl önce MIT’de yapılan bir araştırmada gündeme gelmiş, madencileri belirli adresleri tercih etmeye teşvik eden bu fikir Bitcoin topluluğundan sert tepki görmüştü.

4
Kripto dünyasını sarsan uyarı: Bitcoin’de sıradaki hedef madenciler olabilir

YÜZDE 51 GERÇEĞİ VE MERKEZİLEŞME SORUNU

Böyle bir planın işlemesi için ağın en az yüzde 51’lik hesaplama gücünün aynı çizgide hareket etmesi gerekiyor. Aksi halde uyumsuz madenciler işlemleri yine de onaylayabilir. Ancak Bitcoin madenciliği, geçmişten bu yana merkezileşme tartışmalarının odağında. Bu durum hem olası %51 saldırılarını gündemde tutuyor hem de yan zincirler gibi teknik gelişmelerin önünü tıkıyor.

5
Kripto dünyasını sarsan uyarı: Bitcoin’de sıradaki hedef madenciler olabilir

TRUMP FAKTÖRÜ

İşin ilginç yanı ise ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesi de American Bitcoin üzerinden madencilik sektöründe aktif. Bu nedenle, en azından Trump görevdeyken madenciliğe yönelik sert bir baskının ihtimali düşük görülüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.