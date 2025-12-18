Kripto dünyasını sarsan uyarı: Bitcoin’de sıradaki hedef madenciler olabilir

Kategoriler
Gizlilik odaklı Bitcoin cüzdanı Samourai Wallet üzerindeki çalışmaları nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Keonne Rodriguez, TFTC’ye verdiği röportajda dikkat çekici uyarılarda bulundu. Açıkçası, geliştiricilerin artık daha temkinli olması gerektiğini savunuyor. “Bu alanda iş yapan herkes, hükümetin neler yaptığını dikkatle izlemeli ve kendini savunacak hazırlığı yapmalı. Çünkü bir noktada devlet kapıyı çalar,” diyor.
Rodriguez’e göre, Samourai Wallet davasında kullanılan “para transferi” argümanı ileri götürülürse oklar doğrudan madencilere çevrilebilir. Mantığı da şöyle açıklıyor: Bitcoin ağında hangi işlemin bloğa gireceğine karar veren taraf madenciler. Yani, onaylanmamış işlemler ortadayken ortada gerçek bir transfer yok. İşlem, ancak bir madenci onu bloğa eklediğinde “gerçek” oluyor.
Rodriguez, kimsenin madencileri toplayıp hapse atmasını beklemiyor. Ona göre daha olası senaryo, madencilere yalnızca Coinbase gibi regüle edilmiş, kimliği bilinen platformlardan gelen işlemleri onaylamaları yönünde baskı kurulması. Kimliği olmayan, yani “unhosted wallet” kaynaklı işlemler ise görmezden gelinebilir. Bu da Bitcoin’in en baştaki eşler arası, aracıya ihtiyaç duymayan yapısına açık bir darbe anlamına geliyor.
“Devlet Bitcoin’i yok etmek istemiyor,” diyor Rodriguez. “Kontrol etmek istiyor. Ve bu, kontrol etmenin oldukça etkili bir yolu.” Aslında benzer bir yaklaşım, yaklaşık on yıl önce MIT’de yapılan bir araştırmada gündeme gelmiş, madencileri belirli adresleri tercih etmeye teşvik eden bu fikir Bitcoin topluluğundan sert tepki görmüştü.
Böyle bir planın işlemesi için ağın en az yüzde 51’lik hesaplama gücünün aynı çizgide hareket etmesi gerekiyor. Aksi halde uyumsuz madenciler işlemleri yine de onaylayabilir. Ancak Bitcoin madenciliği, geçmişten bu yana merkezileşme tartışmalarının odağında. Bu durum hem olası %51 saldırılarını gündemde tutuyor hem de yan zincirler gibi teknik gelişmelerin önünü tıkıyor.
İşin ilginç yanı ise ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesi de American Bitcoin üzerinden madencilik sektöründe aktif. Bu nedenle, en azından Trump görevdeyken madenciliğe yönelik sert bir baskının ihtimali düşük görülüyor.