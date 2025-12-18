Kripto dünyasını sarsan uyarı: Bitcoin’de sıradaki hedef madenciler olabilir

BEYAZ LİSTE SENARYOSU GÜNDEMDE

Rodriguez, kimsenin madencileri toplayıp hapse atmasını beklemiyor. Ona göre daha olası senaryo, madencilere yalnızca Coinbase gibi regüle edilmiş, kimliği bilinen platformlardan gelen işlemleri onaylamaları yönünde baskı kurulması. Kimliği olmayan, yani “unhosted wallet” kaynaklı işlemler ise görmezden gelinebilir. Bu da Bitcoin’in en baştaki eşler arası, aracıya ihtiyaç duymayan yapısına açık bir darbe anlamına geliyor.

“Devlet Bitcoin’i yok etmek istemiyor,” diyor Rodriguez. “Kontrol etmek istiyor. Ve bu, kontrol etmenin oldukça etkili bir yolu.” Aslında benzer bir yaklaşım, yaklaşık on yıl önce MIT’de yapılan bir araştırmada gündeme gelmiş, madencileri belirli adresleri tercih etmeye teşvik eden bu fikir Bitcoin topluluğundan sert tepki görmüştü.