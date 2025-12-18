Ücretsiz ChatGPT değişti

Kategoriler
OpenAI, ChatGPT'nin ücretsiz ve Go abonelerine sunduğu varsayılan modeli değiştirdi. Daha güçlü modellerle otomatik geçiş dönemi sona erdi, kullanıcılar artık en düşük maliyetli modelle başlıyor.
OpenAI, ChatGPT'nin ücretsiz kullanıcıları ve Go aboneleri için önemli bir değişikliğe gitti. Wired’ın fark ettiği güncelleme notlarına göre, bu kullanıcıların soruları artık varsayılan olarak şirketin en düşük maliyetli modeli olan GPT-5.2 Instant üzerinden cevaplanacak. Daha önce bazı karmaşık sorular otomatik olarak daha güçlü modellere yönlendirilirken, bu uygulama sona erdi.
Şirketin 11 Aralık tarihli açıklamasında, “ChatGPT’de muhakeme için otomatik model geçişini kaldırıyoruz” ifadesi yer aldı. Buna göre ücretsiz ve Go kullanıcıları, sistemin kendi kendine karar verip daha gelişmiş modellere geçmesini artık görmeyecek.
OpenAI, bu adımı “kullanıcıya daha fazla seçim sunmak” olarak tanımlıyor. Açıklamada, ücretsiz kullanıcıların varsayılan olarak GPT-5.2 Instant’ı kullanacağı, ancak isterlerse mesaj yazma ekranındaki araçlar menüsünden Thinking modelini manuel olarak seçebilecekleri belirtiliyor.
Şirket, Instant modelini “günlük işler ve öğrenme için güçlü bir iş gücü” olarak tanımlarken, Thinking modelinin “daha zor görevleri daha etkili ve daha rafine biçimde çözdüğünü” vurguluyor. Ancak bu tercihin her yeni oturumda kullanıcı tarafından yeniden yapılması gerekiyor.
Bu değişiklik, OpenAI’nin daha önce yaşadığı kullanıcı tepkilerini de akıllara getirdi. GPT-5’in ilk dönemlerinde, bazı kullanıcılar sohbet botunun daha “ruhsuz” ve sınırlı hale geldiğini savunmuştu. CEO Sam Altman da o dönemde, “Model seçiciden biz de nefret ediyoruz” diyerek eleştirileri kabul etmişti.
Öte yandan kararın arka planında maliyet hesabı olduğu da açık. Otomatik yönlendirme ortadan kalktığı için, ücretsiz kullanıcıların büyük bölümünün daha pahalı modellere geçmeyeceği ve şirketin hesaplama maliyetlerini aşağı çekeceği düşünülüyor.