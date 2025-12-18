Ücretsiz ChatGPT değişti

Şirket, Instant modelini “günlük işler ve öğrenme için güçlü bir iş gücü” olarak tanımlarken, Thinking modelinin “daha zor görevleri daha etkili ve daha rafine biçimde çözdüğünü” vurguluyor. Ancak bu tercihin her yeni oturumda kullanıcı tarafından yeniden yapılması gerekiyor.

Bu değişiklik, OpenAI’nin daha önce yaşadığı kullanıcı tepkilerini de akıllara getirdi. GPT-5’in ilk dönemlerinde, bazı kullanıcılar sohbet botunun daha “ruhsuz” ve sınırlı hale geldiğini savunmuştu. CEO Sam Altman da o dönemde, “Model seçiciden biz de nefret ediyoruz” diyerek eleştirileri kabul etmişti.

Öte yandan kararın arka planında maliyet hesabı olduğu da açık. Otomatik yönlendirme ortadan kalktığı için, ücretsiz kullanıcıların büyük bölümünün daha pahalı modellere geçmeyeceği ve şirketin hesaplama maliyetlerini aşağı çekeceği düşünülüyor.