Arda Güler için takas iddiası! İngiliz devi transfer için masada

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso İspanya’da eleştirilerin hedefi oluyor. Üst üste puan kayıpları ve milli futbolcumuz Arda Güler’in Manchester City ile oynanan maçta ilk 11’de oynatılmaması Xabi’yi hedef tahtasına koydu.

ARDA GÜLER İÇİN TAKAS İDDİASI GÜNDEMDE

İddialara göre Arda'nın, bu maçtan sonra Xabi Alonso ile olan ilişkisi de ciddi şekilde bozuldu. Bu gelişmelerin ardından, İngiltere basınında ise olası bir ayrılık senaryosu yazıldı. Arda Güler için takas iddiası gündeme geldi.

ALONSO SICAK BAKIYOR

Gündemdeki iddialara göre, Liverpool ile bir takas ihtimali masaya yatırıldı ve Florian Wirtz ismi öne çıktı.

Liverpool'un Arda Güler için daha önce ilgi göstermesini fırsat olarak kullanmak isteyen Real Madrid'in, Wirtz-Arda takasından memnun olacağı aktarıldı. Olası takası Xabi Alonso'nun da talep edeceği, eski oyuncusuyla LaLiga'da buluşmaya sıcak baktığı ifade edildi.

REAL MADRİD’DEN EKSTRA ÜCRET TALEP EDİLEBİLİR

İngiliz kulübünün, 130 milyon euroluk Wirtz'i gözden çıkarmaya niyetli olmadığı ve takasın gerçekleşmesi halinde Real Madrid'den ekstra bir ücret talep edeceği vurgulandı.