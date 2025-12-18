Menü Kapat
Editor
 | Murat Makas

Arda Güler için takas iddiası! İngiliz devi transfer için masada

Real Madrid'in genç futbolcusu Arda Güler için takas iddiası gündemde. İngiltere ve İspanya basını teknik direktör Xabi Alonso'nun hedef tahtasına koyulduğunu ve Arda Güler transferine sıcak baktığını yazdı. Arda Güler'in takas yapılacağı İngiliz devi ve futbolcu açıklandı.

Arda Güler için takas iddiası! İngiliz devi transfer için masada
Fotomaç
18.12.2025
18.12.2025
teknik direktörü İspanya’da eleştirilerin hedefi oluyor. Üst üste puan kayıpları ve milli futbolcumuz ’in Manchester City ile oynanan maçta ilk 11’de oynatılmaması Xabi’yi hedef tahtasına koydu.

Arda Güler için takas iddiası! İngiliz devi transfer için masada

ARDA GÜLER İÇİN TAKAS İDDİASI GÜNDEMDE

İddialara göre Arda'nın, bu maçtan sonra Xabi Alonso ile olan ilişkisi de ciddi şekilde bozuldu. Bu gelişmelerin ardından, İngiltere basınında ise olası bir ayrılık senaryosu yazıldı. Arda Güler için iddiası gündeme geldi.

Arda Güler için takas iddiası! İngiliz devi transfer için masada

ALONSO SICAK BAKIYOR

Gündemdeki iddialara göre, ile bir takas ihtimali masaya yatırıldı ve Florian Wirtz ismi öne çıktı.
Liverpool'un Arda Güler için daha önce ilgi göstermesini fırsat olarak kullanmak isteyen Real Madrid'in, Wirtz-Arda takasından memnun olacağı aktarıldı. Olası takası Xabi Alonso'nun da talep edeceği, eski oyuncusuyla LaLiga'da buluşmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Arda Güler için takas iddiası! İngiliz devi transfer için masada

REAL MADRİD’DEN EKSTRA ÜCRET TALEP EDİLEBİLİR

İngiliz kulübünün, 130 milyon euroluk Wirtz'i gözden çıkarmaya niyetli olmadığı ve takasın gerçekleşmesi halinde Real Madrid'den ekstra bir ücret talep edeceği vurgulandı.

ETİKETLER
#real madrid
#liverpool
#arda güler
#takas
#xabi alonso
#Florian Wirtz
#Spor
