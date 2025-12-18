Menü Kapat
12°
Editor
 TGRT Haber

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2026 asgari ücret 2. toplantısı sona erdi

Asgari ücret son dakika 2026, toplantı sonucu ve ne zaman açıklanacağı yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı, ilgili bakanlıklar ve TÜİK tarafından hazırlanan ekonomik veri ve raporların sunulmasıyla tamamlandı. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren 2026 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin görüşmeler sürerken, komisyon çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yaptı. İşte Asgari ücret 2. toplantı sonucu…

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2026 asgari ücret 2. toplantısı sona erdi
Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç kapsamında ikinci kez toplandı. Toplantıda ekonomik veriler ve raporlar komisyon üyeleriyle paylaşıldı.

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2026 asgari ücret 2. toplantısı sona erdi

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2026

Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. ’nda yapılan toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmelerde, ilgili kamu kurumları tarafından hazırlanan ekonomik veriler ve raporlar komisyon üyelerine sunuldu.

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2026 asgari ücret 2. toplantısı sona erdi

Toplantıya işçi kesimi adına TÜRK-İŞ katılım sağlamazken, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu () temsilcileri, mevcut ekonomik tabloya ilişkin hazırladıkları çalışmaları komisyonla paylaştı.

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2026 asgari ücret 2. toplantısı sona erdi

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının ardından 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmeler, komisyonun çalışma takvimi doğrultusunda devam ediyor. Toplantıda nihai bir rakam üzerinde uzlaşı sağlanmadı.

Süreç kapsamında, işçi kesiminin talepleri de komisyona iletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yaptığı görüşmeler sonrasında elde edilen talepleri toplantıda komisyon üyelerinin bilgisine sundu.

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2026 asgari ücret 2. toplantısı sona erdi

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI BİTTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı, planlandığı şekilde tamamlandı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda, ekonomik veri ve rapor sunumları ana gündem maddesini oluşturdu. Toplantı sonunda sürecin bir sonraki aşamasına geçilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri, kendi alanlarına ilişkin hazırladıkları çalışmaları komisyona aktardı. Bu aşamada, ücret rakamına dair müzakere yapılmadı ve toplantı, teknik bilgilendirme çerçevesinde sona erdi. Komisyonun ilerleyen toplantılarında değerlendirmelerin sürmesi bekleniyor.

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2026 asgari ücret 2. toplantısı sona erdi

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının hangi tarihte yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından toplantı takviminin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor. Süreç, önceki yıllardaki uygulamalara benzer şekilde yürütülüyor.

Geçtiğimiz yıl komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık’ta ve dördüncü toplantısını ise 24 Aralık’ta gerçekleştirmişti. Bu yıl da benzer bir toplantı sayısıyla sürecin tamamlanması öngörülüyor.

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2026 asgari ücret 2. toplantısı sona erdi

ASGARİ ÜCRET 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücretin 2026 yılı için belirlenmesine yönelik çalışmaların, önceki yıllarda olduğu gibi 3 ila 4 toplantı sonunda tamamlanması bekleniyor. Komisyonun dört kez toplanması planlanan süreçte, nihai kararın görüşmelerin ardından alınması öngörülüyor. Şu ana kadar yapılan toplantılarda yalnızca veri ve talepler ele alındı.

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2026 asgari ücret 2. toplantısı sona erdi

Yeni yıl için geçerli olacak asgari ücretin, komisyonun ilerleyen toplantılarında yapılacak müzakereler sonucunda netlik kazanması bekleniyor. Resmi açıklamanın, tüm toplantıların tamamlanmasının ardından yapılması planlanıyor.

