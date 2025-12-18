Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2026 asgari ücret 2. toplantısı sona erdi

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı. Toplantıda ekonomik veriler ve raporlar komisyon üyeleriyle paylaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmelerde, ilgili kamu kurumları tarafından hazırlanan ekonomik veriler ve raporlar komisyon üyelerine sunuldu.

Toplantıya işçi kesimi adına TÜRK-İŞ katılım sağlamazken, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, mevcut ekonomik tabloya ilişkin hazırladıkları çalışmaları komisyonla paylaştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının ardından 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmeler, komisyonun çalışma takvimi doğrultusunda devam ediyor. Toplantıda nihai bir rakam üzerinde uzlaşı sağlanmadı.

Süreç kapsamında, işçi kesiminin talepleri de komisyona iletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yaptığı görüşmeler sonrasında elde edilen talepleri toplantıda komisyon üyelerinin bilgisine sundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı, planlandığı şekilde tamamlandı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantıda, ekonomik veri ve rapor sunumları ana gündem maddesini oluşturdu. Toplantı sonunda sürecin bir sonraki aşamasına geçilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya katılan kurum temsilcileri, kendi alanlarına ilişkin hazırladıkları çalışmaları komisyona aktardı. Bu aşamada, ücret rakamına dair müzakere yapılmadı ve toplantı, teknik bilgilendirme çerçevesinde sona erdi. Komisyonun ilerleyen toplantılarında değerlendirmelerin sürmesi bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının hangi tarihte yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından toplantı takviminin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor. Süreç, önceki yıllardaki uygulamalara benzer şekilde yürütülüyor.

Geçtiğimiz yıl komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık’ta ve dördüncü toplantısını ise 24 Aralık’ta gerçekleştirmişti. Bu yıl da benzer bir toplantı sayısıyla sürecin tamamlanması öngörülüyor.

Asgari ücretin 2026 yılı için belirlenmesine yönelik çalışmaların, önceki yıllarda olduğu gibi 3 ila 4 toplantı sonunda tamamlanması bekleniyor. Komisyonun dört kez toplanması planlanan süreçte, nihai kararın görüşmelerin ardından alınması öngörülüyor. Şu ana kadar yapılan toplantılarda yalnızca veri ve talepler ele alındı.

Yeni yıl için geçerli olacak asgari ücretin, komisyonun ilerleyen toplantılarında yapılacak müzakereler sonucunda netlik kazanması bekleniyor. Resmi açıklamanın, tüm toplantıların tamamlanmasının ardından yapılması planlanıyor.