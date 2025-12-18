Ev hapsindeki Sultan Nur Ulu'nun kaldığı sitenin güvenliği konuştu: Ziyaretine gelen sadece bir kişi var!

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin ifade veren manevi kızı Sultan Nur Ulu, yakın arkadaşı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü ittiğini belirtti.

SULTAN NUR ULU'NUN KALDIĞI SİTENİN GÜVENLİĞİ KONUŞTU

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen sanatçılarından Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Ev hapsi cezası verilen Sultan Nur Ulu’nun, kaldığı sitenin güvenlik görevlisi konuştu.

Onedio'da yer alan bilgilere göre; Sitenin güvenliği Sultan Nur Ulu'nun sürekli dışardan yemek siparişi ettiğini ve dışarıdan kimseyle görüşmediği belirtildi. Yalnızca İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol amacıyla siteye gelerek evi ziyaret ettiği aktarıldı. Sultan Nur Ulu’nun temel ihtiyaçlarını ise internet üzerinden verdiği siparişlerle karşıladığı öğrenildi. Ayrıca Ulu’nun avukatının, verilen ev hapsi kararına itiraz ettiği de gelen son bilgiler arasında

SULTAN NUR ULU, "GÜLLÜ'YÜ TUĞYAN İTTİ" DEDİ

Sultan Nur Ulu verdiği ifadede Güllü'yü kızı Tuğyan'ın attığını iddia etti ve "Tuğyan'la beraber odada vakit geçirdik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim odada olduğum sırada Tuğyan geri geldi. Açık olan müzikle ikimiz dans ediyorduk. Bir anda sonra Tuğyan, Malkata isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açıktan kısa bir süre sonra Gül anne içeriye yanımıza geldi ve o da bizle oynamaya başladı. Bana Malkata'yı nasıl oynayacağımı göstermeye çalıştı. Daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru döndüm. Bu sırada Tuğyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Biz odamın kapısının olduğu tarafta oynuyorduk. Daha sonra Gül anne camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan'la yatağın arasından geçti. Ben o sırada aynada flash açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi. Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarından dinletilen diyaloglardır. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm. Gül annenin düştüğü sırada 'Hadi görüşürüz, bay bay' şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum. Daha sonra Tuğyan 'Koş' şeklinde bağırarak ağladı gibi yaptı. Ben de onun peşinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çığlık atıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Daha sonra Tuğyan'ı başka bir hastaneye sevk edeceklerdi. Tuğyan bana 'O da gelecek' dedi ve aynı ambulansla gittik." dedi.