TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Rapçi Çakal, Berfu Yenenler'i yerden yere vurdu! Katıldığı programı yayınlatmadı

Berfu Yenenler sunuculuğunu üstlendiği programda, 8 ay önce konuk aldığı bir kişiyle tartıştığını belirtmişti. Berfu Yenenler'in tartıştığı kişinin rapçi Çakal olduğu ortaya çıktı. Çakal, "O kadar terbiyesiz sorular, bu kadar kötü bir misafirperverlik hayatımda görmemiştim" dedi.

Rapçi Çakal, Berfu Yenenler'i yerden yere vurdu! Katıldığı programı yayınlatmadı
18.12.2025
18.12.2025
saat ikonu 17:10

Yaklaşık 8 ay önce , konuk aldığı çok ünlü bir isimle büyük sorun yaşadığını ve programı yayınlayamadığını açıklamıştı. Berfu Yenenler'in programda sürtüştüğü isim belli oldu. O isim, Berfu Yenenler'i yerin dibine soktu!

BERFU YENENLER İSİM VERMEDEN 8 AY ÖNCE YAŞADIĞI TARTIŞMAYI AÇIKLAMIŞTI

Berfu Yenenler, yaklaşık 8 ay önce ise Danla Bilic'in programına konuk olduğunda bir ünlüyle tatsız bir olay yaşadığını ve bu yüzden bölümü de yayınlamadığını açıklamıştı. Çekim sırasında yaşananları anlatan Berfu Yenenler, konukla sahnede birbirlerine laf sokmaya başladıklarını ve o konuğun Danla Bilic’in de çok yakından tanıdığı bir isim olduğunu belirtmişti.

Rapçi Çakal, Berfu Yenenler'i yerden yere vurdu! Katıldığı programı yayınlatmadı

ÇAKAL: HAYATIMDA YAŞADIĞIM EN KÖTÜ DENEYİMDİ

O ismin kim olduğu aylar sonra anlaşıldı! Arem ve Arman'a konuk olan Çakal, aynı stüdyoda çekilen programla ilgili ilk kez konuştu. 'Bir program çektik burada yayınlatmadım. O kadar terbiyesiz sorular, bu kadar kötü bir misafirperverlik hayatımda görmemiştim. İğrençti yani. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir bu. Kesinlikle yayınlatmak istemediğimi söyledim, yayınlanmadı' ifadelerini kullandı.

Rapçi Çakal, Berfu Yenenler'i yerden yere vurdu! Katıldığı programı yayınlatmadı
