Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Steam yılbaşı indirimleri saat kaçta başlıyor? Kış indirimleri bugün başlayacak

Steam yılbaşı indirimlerinin bugün saat kaçta başlayacağı oyunseverlerin gündeminde yer alıyor. İndirimler kapsamında Steam mağazasında yer alan binlerce oyunun fiyatında yüzde 80'lere varan indirime girecek. GTA 5, RDR 2, Cyberpunk ve The Witcher gibi birçok 3A kategorisinde yer alan yüksek bütçeli oyunların da fiyatının düşmesi bekleniyor. Steam kış indirimlerinin ne zaman biteceği de duyuruldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 16:57

kış indirimleri saat kaçta başlayacağı belli oldu. Valve'nin sahip olduğu dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Steam'de belirli dönemlerde indirim dönemleri gerçekleştiriliyor. Bu indirim dönemleri tematik ve dönemsel olarak ikiye ayrılıyor. Steam indirim dönemleri arasında oyuncuların en çok beklediklerinden biri olan kış indirimleri ise bugün başlayacak.

Steam mağazasında yer alan binlerce oyunun indirime gireceği Steam yılbaşı indirimlerinin saat kaçta başlayacağı ise gündem oldu.

STEAM YILBAŞI İNDİRİMLERİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Steam'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kış indirimleri bugün (18 Aralık 2025 Perşembe) saat 21.00'de başlayacak. Her yıl Steam kış indirimleri aynı saatte başlıyor. İndirimler kapsamında fiyatı düşmesi beklenen bazı oyunlar ise şöyle:

  • Cyberpunk 2077
  • Fallout serisi
  • Dead by Daylight
  • Mount & Blade 2: Bannerlord
  • Sons of The Forrest
  • The Witcher 3
  • Baldur's Gate 3
  • GTA 5
  • Elden Ring
  • RDR 2
  • Alan Wake
  • Star Wars Jedi: Survivor
STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Steam kış indirimleri açıklanan bilgilere göre 3 hafta boyunca devam edecek. Oyuncular 5 Ocak 2026 tarihine kadar indirimli fiyatlardan oyunları satın alabilecekler. 5 Ocak 2026 tarihinden sonra ise oyunlar normal fiyatlarından satışa sunulacaklar. 2026 Steam indirim dönemi listesi ise henüz paylaşılmadı. 2026 Ocak ayında Steam yıllık indirim listesi merak ediliyor.

ETİKETLER
#steam
#cyberpunk 2077
#oyun indirimleri
#Kış İndirimleri
#Fallout
#Dead By Daylight
#Aktüel
