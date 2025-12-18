Steam yılbaşı indirimleri saat kaçta başlıyor? Kış indirimleri bugün başlayacak

Kategoriler
Steam kış indirimleri saat kaçta başlayacağı belli oldu. Valve'nin sahip olduğu dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Steam'de belirli dönemlerde indirim dönemleri gerçekleştiriliyor. Bu indirim dönemleri tematik ve dönemsel olarak ikiye ayrılıyor. Steam indirim dönemleri arasında oyuncuların en çok beklediklerinden biri olan kış indirimleri ise bugün başlayacak.
Steam mağazasında yer alan binlerce oyunun indirime gireceği Steam yılbaşı indirimlerinin saat kaçta başlayacağı ise gündem oldu.
Steam'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kış indirimleri bugün (18 Aralık 2025 Perşembe) saat 21.00'de başlayacak. Her yıl Steam kış indirimleri aynı saatte başlıyor. İndirimler kapsamında fiyatı düşmesi beklenen bazı oyunlar ise şöyle:
Steam kış indirimleri açıklanan bilgilere göre 3 hafta boyunca devam edecek. Oyuncular 5 Ocak 2026 tarihine kadar indirimli fiyatlardan oyunları satın alabilecekler. 5 Ocak 2026 tarihinden sonra ise oyunlar normal fiyatlarından satışa sunulacaklar. 2026 Steam indirim dönemi listesi ise henüz paylaşılmadı. 2026 Ocak ayında Steam yıllık indirim listesi merak ediliyor.