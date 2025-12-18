Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
12°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

KPSS 7303, 2009, 4453, 3319, 3389, 7327, 3389, 4431, 2086 nitelik kodu nedir, ne anlama gelir?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih işlemleri bugün başladı. İşlemlerini gerçekleştirmeye başlayan memur adayların gündeminde ise KPSS nitelik kodu nedir, ne anlama gelir soruları yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 25 Aralık 2025 tarihine kadar tercih işlemleri devam edecek. Adaylar tarafından 7303, 2009, 4453, 3319, 3389, 7327, 3389, 4431, 2086 nitelik kodu nedir, ne anlama gelir sorularının cevapları merak ediliyor.

KPSS 7303, 2009, 4453, 3319, 3389, 7327, 3389, 4431, 2086 NİTELİK KODU NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
Haber Merkezi
18.12.2025
18.12.2025
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından bugün 2024 () lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması güncellendi. Branş sıralamasının güncellenmesinin ardından ise KPSS 2025/2 merkezi atama tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu. 25 Aralık 2025 Perşembe gününe kadar devam edecek olan tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte KPSS 7303, 2009, 4453, 3319, 3389, 7327, 3389, 4431, 2086 nitelik kodu nedir, ne anlama gelir soruları gündeme geldi.

KPSS 7303, 2009, 4453, 3319, 3389, 7327, 3389, 4431, 2086 nitelik kodu nedir, ne anlama gelir?

KPSS 7303, 2009, 4453, 3319, 3389, 7327, 3389, 4431, 2086 NİTELİK KODU NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

ÖSYM'nin tarafından lisans, ön lisans, ortaöğretim ve özel koşullar kapsamında yer alan nitelik kodlarının hepsi paylaşıldı. KPSS 7303, 2009, 4453, 3319, 3389, 7327, 3389, 4431, 2086 nitelik kodlarının anlamları şöyle:

KPSS 7303 nitelik kodu özel koşulları ifade etmektedir. Bu kod yer alıyorsa adayların koruma ve güvenlik görevlisi özel şartları bölümünü kontrol etmesi gerekiyor.

Ortaöğretim nitelik kodları arasında bulunan KPSS 2009 nitelik kodu bahçecilik alanı ve dalları, tarım teknolojileri alanı ve dalları veya tarım alanı ve dallarından mezun olanların başvurabileceği anlamına gelmektedir.

KPSS 7303, 2009, 4453, 3319, 3389, 7327, 3389, 4431, 2086 nitelik kodu nedir, ne anlama gelir?

KPSS 4453 nitelik kodu lisans düzeyindeki başvurularda kullanılmaktadır. KPSS 4453 nitelik koduna başvuracak adayların muhasebe, muhasebe ve finansal yönetim, muhasebe ve finans yönetimi, muhasebe ve finansman, finans ve muhasebe, muhasebe ve denetim, işletme- muhasebe ve denetim, muhasebe ve maliye veya muhasebe bilgi sistemi lisans programlarından birinden mezun olmaları gerektiğini belirtir.

Ön lisans kodları arasında yer alan KPSS 3319 nitelik kodu harita, harita kadastro, harita ve maden ölçme, harita teknikerliği, harita ve kadastro önlisans programlarının birinden mezun olma anlamına geliyor.

KPSS 3389 nitelik kodu isteyen başvurularda adaylardan özel güvenlik ve koruma, savunma ve güvenlik, güvenlik, kamu güvenlik ve asayişin sağlanması veya güvenlik ve koruma önlisans programlarından birinden mezun olma şartı aranmaktadır.

KPSS 7303, 2009, 4453, 3319, 3389, 7327, 3389, 4431, 2086 nitelik kodu nedir, ne anlama gelir?

KPSS 4431 nitelik kodu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklanan bilgilerde "İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun
olmak." ifadeleri yer aldı.

KPSS nitelik kodları arasında bulunan 2086 nitelik kodu ortaöğretim kurumlarının raylı sistemler teknolojisi alanı-raylı sistemler makine dalı, rayla sistemler elektrik-elektronik dalı, raylı sistemler mekatronik dalı veya raylı sistem araçları dalından mezun olma anlamına gelmektedir.

