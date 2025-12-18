Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Başakşehir maçı hangi statta oynanacak? ZTK'da maçın oynanacağı stadyum belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken Galatasaray Başakşehir maçı hangi statta oynanacak belli oldu. Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bu akşam grup aşaması müsabakaları başlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Başakşehir maçı hangi statta oynanacak? ZTK'da maçın oynanacağı stadyum belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 16:07

Kupanın ilk haftasında 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta maçları 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak. Bu akşamın maç programına göre maçı nerede oynanacak merak edildi.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Sarı kırmızılı ekip ZTK A Grubu ilk hafta maçında bugün Başakşehir'i konuk edecek. Müsabaka 'ta oynanacak. Galatasaray, 'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor

Galatasaray Başakşehir maçı hangi statta oynanacak? ZTK'da maçın oynanacağı stadyum belli oldu

GS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Kupası'nda bu akşamı maç programına göre Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Binlerce taraftarın akın edeceği stadyum ise RAMS Park olacak.

Galatasaray Başakşehir maçı hangi statta oynanacak? ZTK'da maçın oynanacağı stadyum belli oldu

ZTK GRUP AŞAMASINDA BUGÜNÜN MAÇLARI

18 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

Galatasaray Başakşehir maçı hangi statta oynanacak? ZTK'da maçın oynanacağı stadyum belli oldu

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Henüz belli değil)

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ZTK Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray’daki eksik oyuncular belli oldu
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#başakşehir
#ziraat türkiye kupası
#rams park
#Kupalar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.