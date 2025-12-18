Galatasaray Başakşehir maçı hangi statta oynanacak? ZTK'da maçın oynanacağı stadyum belli oldu

Kupanın ilk haftasında 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta maçları 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak. Bu akşamın maç programına göre Galatasaray Başakşehir maçı nerede oynanacak merak edildi.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Sarı kırmızılı ekip ZTK A Grubu ilk hafta maçında bugün Başakşehir'i konuk edecek. Müsabaka RAMS Park'ta oynanacak. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor

GS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Kupası'nda bu akşamı maç programına göre Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Binlerce taraftarın akın edeceği stadyum ise RAMS Park olacak.

ZTK GRUP AŞAMASINDA BUGÜNÜN MAÇLARI

18 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Henüz belli değil)

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)