12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Konya'daki vahşette karar çıktı! 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak katletmişti

Konya'da Sevda K. isimli sözde anne, 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak katletti. Cani kadın hakkında mahkeme son sözü söyledi. Çocuğunu öldüren kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'daki vahşette karar çıktı! 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak katletmişti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 15:43

'da 25 Mart 2023'te yaşanan olay dehşete düşürdü. 35 yaşındaki Sevda K., 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak katlettikten sonra kendisine de zarar vermişti.

SÖZDE ANNEYE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Konya 4. Ağır Mahkemesinde istinaf mahkemesince verilen bozma kararının ardından görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sevda K. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen sanığa, "altsoyu kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını "iyi hal" indirimiyle müebbet hapis cezasına düşürdü.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verilmiş, karar, Konya Bölge Adliye Mahkemesince akıl sağlığına ilişkin raporun detaylandırılması gerektiğine ilişkin değerlendirmeyle bozulmuştu.

