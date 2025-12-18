İki aracın hurdaya döndüğü kaza kamerada!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Eskişehir’de 71 Evler Mahallesi Ruhikaymaz Caddesi ve Kazansoy Sokak kesişiminde meydana gelen olayda, cadde üzerinde ilerleyen İ.Y. idaresindeki ticari araç, Ö.Y. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil sokağın karşı yönüne geçerek kaldırıma çıktıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan kadın sürücü Ö. Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta kullanılamaz hale geldi. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.