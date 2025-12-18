Menü Kapat
12°
Yaşam
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı batıya kaydı: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Aralık Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Değerlendirmeye göre, ülke genelinde yağış beklenmezken, Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji kar yağışı için ise tarih verdi. İşte 18 Aralık Perşembe hava durumu...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
18.12.2025
07:46
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
07:54

hava tahmin raporunu yayımladı. Günlerdir doğu illerinde etkili olan ve sağanak yerini güneşli günlere bıraktı. Yapılan değerlendirmede bugün yurdun genelinde beklenmediği bildirildi. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde ise , iç ve doğu bölgelerinde sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı batıya kaydı: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

KAR YAĞIŞI İÇİN 2 GÜNE DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı aylık değerlendirmede de 2 gün dikkat çekildi. 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi gününde Akdeniz Bölgesinde bazı illerde kar yağışı görüleceği bildirildi. Pazar ve Pazartesi günlerinde 'nın yüksek kesimleri ve 'da kar yağışı görülecek.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı batıya kaydı: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

18 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 15°C
Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı batıya kaydı: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı batıya kaydı: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gecesaatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı batıya kaydı: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı batıya kaydı: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı batıya kaydı: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı batıya kaydı: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı batıya kaydı: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor. Sabah ve gece saatlerind bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı batıya kaydı: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak
