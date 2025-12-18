Donald Trump ilk yılını değerlendirdi: 'Ekonomik patlamanın eşiğindeyiz'

ABD Başkanı Donald Trump, tüm Amerikan medyası tarafından canlı yayınlanan Ulusa Sesleniş konuşmasında ikinci başkanlık dönemine dair 20 dakikalık konuşma gerçekleştirdi. Önceki dönem başkan Joe Biden dönemini eleştiren Trump attıkları adımlarla "tüm dünyada yeniden saygı duyulan bir ülke" haline geldiklerini öne sürdü.

"DÜNYANIN GÖRMEDİĞİ EKONOMİK PATLAMANIN EŞİĞİNDEYİZ"

Göreve geldiğinde enflasyonun 48 yılın, hatta bazılarına göre ülke tarihinin en kötü seviyesinde olduğunu belirten Trump, bunun fiyatların hiç olmadığı kadar yükselmesine neden olduğunu ve milyonlarca Amerikalı için hayatı pahalı hale getirdiğini anlattı.

Kendi yönetimindeki politikaları "Amerika'yı ilk sıraya koymak" şeklinde özetleyen ABD Başkanı Trump, "Amerika'yı yeniden büyük yapıyoruz. 11 ay sonra sınırlarımız güvenli hale geldi. Enflasyon durdu. Maaşlar yükseldi, fiyatlar düştü. Ülkemiz güçlü. Amerika saygı görüyor ve ülkemiz her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döndü. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir ekonomik patlamanın eşiğindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, ülkenin şimdiye kadar yapılmış en kötü ticaret anlaşmalarına da sahip olduğunu ve bu durumu değiştirdiklerine işaret ederek, "Ekonomimizi yıkımın eşiğinden geri getiriyoruz. Son yönetim ve Kongre'deki müttefikleri, hazinemizi trilyonlarca dolar yağmalayarak fiyatları ve her şeyi daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkardı. Bu yüksek fiyatları çok hızlı bir şekilde düşürüyorum." dedi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki otomobil, benzin ve yumurta gibi kalemlerdeki fiyat artışlarından örnekler veren Trump, bunların hepsinin hızla aşağı indiğini kaydetti.

Trump, politikalarının maaşları da hızla artırdığını belirterek, yıllar sonra ilk kez ücretlerin enflasyondan çok daha hızlı yükseldiğini ifade etti.

TARİFELERE ÖVGÜ

İstihdamdaki artışa da işaret eden Trump, göreve geldiğinden bu yana yaratılan istihdamın yüzde 100'ünün özel sektörde olduğunu ileri sürdü.

Trump, ABD'ye 18 trilyon dolarlık "rekor düzeyde" yatırım sağladığını da yineleyerek, "Bu başarının büyük bir kısmı tarifeler sayesinde elde edildi. En sevdiğim kelime olan tarife, onlarca yıldır diğer ülkeler tarafından bize karşı başarıyla kullanıldı, ancak artık öyle değil." diye konuştu.

"FAİZ ORANLARININ DÜŞÜRÜLMESİNE İNANAN FED BAŞKANI AÇIKLAYACAĞIM"

Trump, ilaç fiyatlarını yüzde 600'e varan oranlarda düşürmek için ilaç şirketleriyle yaptığı müzakerelere de değinerek, ilaç maliyetlerinin önemli ölçüde azalacağını kaydetti.

Bir diğer önemli odak noktasının ise enerji maliyetleri olduğunu belirten Trump, göreve geldiği ilk gün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan ettiğini ve benzin fiyatlarının ülkenin büyük bölümünde düştüğünü anlattı.

Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanını da yakında açıklayacağını belirterek, "Yakında faiz oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi gerektiğine inanan yeni Fed başkanını açıklayacağım. Yeni yılın başında mortgage (konut kredisi) ödemeleri daha da düşecek. Bunu yeni yılda göreceksiniz, Amerikan tarihinin en agresif konut reform planlarından bazılarını açıklayacağım." dedi.

"25 MİLYON KİŞİLİK ORDUNUN İSTİLASINA UĞRADI"

Biden dönemindeki en büyük hataların başında "sınır güvenliğinin kalmaması" olduğunu savunan Trump, sadece bu konunun bile kendisine seçimi kazandıran başlıklardan biri olduğunu ifade etti.

Trump, "Biden yönetiminin ülkemize yaptığı en kötü şey sınırdaki işgaldi. Sınırlarımız açıktı ve bu nedenle ülkemiz, 25 milyon kişilik bir ordunun istilasına uğradı. Bunlar uyuşturucu satıcıları, çete üyeleri ve hatta bazıları katildi. Biden yönetimi bunun olmasına izin verdi ve bunun bir daha asla tekrarlanmasına izin verilemez." değerlendirmesini yaptı.

Kendi başkanlık döneminde sınırlardan yasadışı göçmen geçişlerinin sıfıra indirildiğini anlatan Trump, bu konuda uyguladıkları sıkı politikaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ABD Başkanı, sınır güvenliği konusunda şöyle konuştu:

"İlk günden itibaren güney sınırımıza yönelik istilayı durdurmak için hemen harekete geçtim. Son 7 aydır, ülkemize hiçbir yasadışı göçmen girmesine izin verilmedi. Joe Biden'ın sınırın kapatılması için Kongre'nin yasa çıkarması gerektiğini söylediğini hatırlıyor musunuz? O her zaman Kongre'yi suçluyordu. Sonuçta, yasaya ihtiyacımız olmadığı ortaya çıktı. Sadece yeni bir başkana ihtiyacımız varmış."

Trump ayrıca, Venezuela ve diğer ülkelerin adını zikretmeden ABD'ye deniz ve karayoluyla gelen uyuşturucu madde miktarını da yüzde 94 azalttıklarını dile getirdi.

SADECE BİR KEZ GAZZE VE İRAN'A ATIF YAPTI

Konuşmasının sadece bir yerinde Gazze'deki ateşkes sürecine ve İran'a atıf yapan Trump, "Amerika'nın gücünü yeniden tesis ettim, 10 ayda sekiz savaşı çözüme kavuşturdum, İran'ın nükleer tehdidini ortadan kaldırdım ve Gazze'deki savaşı sona erdirdim. Böylece 3 bin yıldır ilk kez Orta Doğu'ya barış getirdim. Hayatta olan ve hayatını kaybeden esirlerin serbest bırakılmasını sağladım." diye konuştu.