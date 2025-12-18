TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 100 bin konut için kura çekilecek

Türkiye genelinde büyük ilgi gören sosyal konut projesinde başvuruların sona ermesine çok az bir süre kalması ile birlikte kura sürecine ilişkin takvim önem kazandı. İstanbul’da yapılacak çekilişlerin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği, hak sahibi adaylarının gündeminde yer alıyor.

TOKİ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında başvurular, 10 Kasım’da başladı. TOKİ tarafından belirlenen takvime göre başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden kabul edilirken, internet üzerinden başvurular için son tarih 18 Aralık 2025 olarak duyuruldu.

Türkiye genelinde tüm illeri kapsayan başvuru sürecinde, dar ve orta gelirli vatandaşlar projeye yoğun ilgi gösterdi. İstanbul için ayrılan yaklaşık 100 bin konutluk kontenjan nedeniyle şehir genelinde başvuru sayısının yüksek olduğu belirtildi. Başvuru süresinin tamamlanmasına az bir süre kala kura hazırlıkları başlatıldı.

TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından paylaşılan genel kura takvimine göre hak sahibi belirleme çekilişleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Kura süreci, il ve proje bazında etaplar halinde yürütülecek ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. İstanbul gibi konut sayısı ve başvuru yoğunluğu fazla olan illerin çekilişleri de bu tarih aralığında yapılacak şekilde planlandı.

İstanbul’a ayrılan 100 bin sosyal konut için kura çekim tarihleri henüz il bazında açıklanmadı. İstanbul çekilişlerinin Ocak veya Şubat 2026 aylarında yapılacağı öngörülüyor. Net tarihler, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden ilan edilecek.

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekilişleri tamamlandıktan hemen sonra veya en geç Mart 2026 başlarına kadar sonuçlar açıklanacak. Hak sahibi olanlar (asil ve yedek listeler) TOKİ'nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

TOKİ 5 BİN İADE NE ZAMAN YATAR?

Projeye başvuru yapan adaylardan 5 bin TL başvuru bedeli alındı. Kura çekilişleri tamamlandıktan sonra hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları bedeli geri alabilecek. TOKİ’nin belirlediği uygulamaya göre iade süreci kura tarihinden itibaren başlayacak.

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru bedellerini 5 iş günü içerisinde bankalardan tahsil edebilecek. İade işlemleri için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek olmayacak. Süreç, kura takvimi doğrultusunda otomatik olarak işletilecek.