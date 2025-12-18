Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 100 bin konut için kura çekilecek

TOKİ İstanbul kura çekimi için yüz binlerce vatandaş TOKİ kura çekimi tarihini bekliyor. TOKİ kura ne zaman? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi”, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut hedefiyle hayata geçirildi. TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman olacağına ilişkin detaylar başvuru sahipleri tarafından araştırılıyor. Proje kapsamında İstanbul’a yaklaşık 100 bin konut ayrıldı. İşte TOKİ kura çekimi tarihi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 100 bin konut için kura çekilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 01:28
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 01:30

Türkiye genelinde büyük ilgi gören projesinde başvuruların sona ermesine çok az bir süre kalması ile birlikte kura sürecine ilişkin takvim önem kazandı. ’da yapılacak çekilişlerin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği, hak sahibi adaylarının gündeminde yer alıyor.

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 100 bin konut için kura çekilecek

TOKİ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

“Yüzyılın ” kapsamında başvurular, 10 Kasım’da başladı. tarafından belirlenen takvime göre başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden kabul edilirken, internet üzerinden başvurular için son tarih 18 Aralık 2025 olarak duyuruldu.

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 100 bin konut için kura çekilecek

Türkiye genelinde tüm illeri kapsayan başvuru sürecinde, dar ve orta gelirli vatandaşlar projeye yoğun ilgi gösterdi. İstanbul için ayrılan yaklaşık 100 bin konutluk kontenjan nedeniyle şehir genelinde başvuru sayısının yüksek olduğu belirtildi. Başvuru süresinin tamamlanmasına az bir süre kala kura hazırlıkları başlatıldı.

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 100 bin konut için kura çekilecek

TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından paylaşılan genel kura takvimine göre hak sahibi belirleme çekilişleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Kura süreci, il ve proje bazında etaplar halinde yürütülecek ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. İstanbul gibi konut sayısı ve başvuru yoğunluğu fazla olan illerin çekilişleri de bu tarih aralığında yapılacak şekilde planlandı.

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 100 bin konut için kura çekilecek

İstanbul’a ayrılan 100 bin sosyal konut için kura çekim tarihleri henüz il bazında açıklanmadı. İstanbul çekilişlerinin Ocak veya Şubat 2026 aylarında yapılacağı öngörülüyor. Net tarihler, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden ilan edilecek.

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 100 bin konut için kura çekilecek

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekilişleri tamamlandıktan hemen sonra veya en geç Mart 2026 başlarına kadar sonuçlar açıklanacak. Hak sahibi olanlar (asil ve yedek listeler) TOKİ'nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 100 bin konut için kura çekilecek

TOKİ 5 BİN İADE NE ZAMAN YATAR?

Projeye başvuru yapan adaylardan 5 bin TL başvuru bedeli alındı. Kura çekilişleri tamamlandıktan sonra hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları bedeli geri alabilecek. TOKİ’nin belirlediği uygulamaya göre iade süreci kura tarihinden itibaren başlayacak.

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 100 bin konut için kura çekilecek

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru bedellerini 5 iş günü içerisinde bankalardan tahsil edebilecek. İade işlemleri için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek olmayacak. Süreç, kura takvimi doğrultusunda otomatik olarak işletilecek.

ETİKETLER
#istanbul
#toki
#kura çekilişi
#sosyal konut
#konut projesi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.