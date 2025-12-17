Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Medyayı sarsan operasyonla ilgili sarsıcı sözler! Şamil Tayyar: İsimleri okuyunca korktum

Medyadaki isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu gündemdeki sıcaklığını korurken konuyla ilgili TGRT Haber'in Medya Kritik programında Fatih Atik, Cem Küçük ve Şamil Tayyar'dan sarsıcı yorum ve açıklamalar geldi. Atik, operasyonun sanat ve iş camiasına da yansıyacağını söylerken Cem Küçük'ün "Çok büyük isimler alınabilir mi?" sorusuna Şamil Tayyar'dan ses getirecek bir cevap geldi.

Habertürk TV'nin görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un "uyuşturucu kullanımı" ve "cinsel ilişkiden menfaat sağlama" suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklanmasına neden olan operasyon, medya dünyasını derinden sarsarken soruşturmada en son kanalın spikerlerinden Ela Rümeysa Cebeci de "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırma" suçlamasıyla tutuklandı.

FATİH ATİK: OPERASYONLAR SANAT VE İŞ CAMİASINA DA UZANACAK

Konunun tartışıldığı TGRT Haber'in Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi "Çok daha farklı isimlere; medya, sanat ve iş camiasına da operasyonlar uzanacak." diyerek soruşturmanın yürütülme biçimiyle ilgili "Savcılar kimsenin gözünün yaşına bakmıyor." ifadelerini kullandı.

CEM KÜÇÜK: ÇOK BÜYÜK BİR İŞ ADAMI DA ALINABİLİR Mİ?

Programın diğer yorumcularından Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 'a "Çok büyük bir iş adamı bu ifadelerde geçse benzer partiler veriyor dese, çok büyük isimler alınabilir mi?" sorusunu yöneltti.

"İFADELERİ OKUDUĞUMDA GÖZLERİM FAL TAŞI GİBİ AÇILDI"

Şamil Tayyar'ın Küçük'ün kritik sorusuna cevabı "İfade tutanaklarını okuduğumda gözlerim böyle fal taşı gibi açıldı. Oralara gider mi, ne bileyim? Ben o isimleri okuyunca korktum." dedi.

Tayyar'ın cevabı üzerine Küçük "Arınma olacaksa en büyüklere de gidilmeli. FETÖ'de bazı isimlere dokunulmadı. Bank Asya'nın kurucu ortaklarına dokunulmadı." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Şamil Tayyar, medya dünyasına yönelik isimlere karşı yürütülen soruşturma hakkında "Belli sınırların aşılamayacağını düşünüyorum. Her ülkenin muktedirleri var. Burada da muktedirlere de bir yere kadar düşünüyorum yani." ifadelerini kullandı.

