Türkiye Taşkömürü Kurumu 263 işçi alımı ne zaman şartlar neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu 263 işçi alımı gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 263 yeni çalışma arkadaşı alacaklarını bildirdi.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 263 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Nitelikli işçi alımı kapsamında genellikle teknik uzmanlık gerektiren; elektrik, mekanizasyon, kaynak, motor tamiri ve vinç operatörlüğü gibi alanlarda kontenjan oluşturulması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada başvuru sürecinin bugün itibarıyla başladığını ifade etti.

Henüz resmi kılavuzun tüm maddeleri yayımlanmamış olsa da adaylarda aranacak genel ve özel şartların şu çerçevede olması bekleniyor:

Madencilik faaliyetlerinin doğası gereği, adayların tam teşekküllü hastanelerden yer altında ve yer üstünde çalışmaya engel bir rahatsızlıklarının olmadığını belgeleyen ağır ve tehlikeli işler sınıfına uygun sağlık raporu almaları zorunludur.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması şartı aranacaktır.